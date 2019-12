Cantantes listos para la posada

La forma de celebrar las fiestas decembrinas son diferentes, pero si en algo coinciden los famosos es en que en esta época se vive un ambiente de paz y hermandad.

La cuenta regresiva hacia la Navidad comenzó con la primera de nueve posadas que año con año se realizan del 16 al 24 de diciembre, y es así, en las últimas semanas de este 2019 que las celebridades posan junto a Santa Claus y el árbol navideño y hacen algunas reflexiones.

Isabel Lascurain, integrante de Pandora, disfruta las pastorelas y es de las que piden posada de forma tradicional cantando la clásica letanía “en el nombre del cielo”.

“Para mí las posadas siempre han sido emblemáticas”, dice. Isabel siente cierta nostalgia desde que se fue su mamá, hace dos años, pero en estas fechas mantiene las tradiciones con el resto de su familia, entre ellos su hermana, Mayte Lascurain, también de Pandora.

“Navidad es una época donde reflexiono mucho de lo que ha pasado, es muy familiar y emotiva. Cuando ya hay tanta pérdida a veces es doloroso porque aunque yo pienso diario en mis papás, cuando es Navidad siempre están mucho más presentes los ausentes, pero siempre vienen las nuevas generaciones y esto lo que hace es darle el giro a la sensación de tristeza. Así es la ley de la vida”, comparte.

Pablo Preciado, integrante de Matisse, resalta que hay algo mágico que se siente en el aire; al estar en la calle y ver a la gente percibe una vibra diferente; él mismo cree en el “espíritu navideño”. “Quieren llamarle vibra, Dios, como quieran, pero yo creo que hay algo mágico ahí que hace que mínimo todo se sienta más tranquilo”.

Como dice la canción “Un año más”, del grupo Mecano, los famosos hacen un “balance de lo bueno y malo”. Desde proyectos que se concretaron, giras y colaboraciones con otros artistas —como Yuri y Pandora, quienes compartieron presentaciones hasta pensar en lo que viene para 2020- Pablo, por ejemplo, quiere entrarle más al género regional mexicano.

A la par de sus propósitos agradecen cada uno a su manera.

Para Yuri, como cristiana, es una celebración muy importante, por ello cuenta que se toma un momento junto a su familia antes de salir de casa a la cena navideña.

“Nos hincamos y damos gracias al Señor, gracias por este año, por darnos vida, por darnos los deseos de nuestro corazón y por no darnos lo que no nos diste este año, porque a veces Dios no todo te lo da, a veces no estamos preparados para algunas cosas. Dios te da lo que sabe que necesitas y lo que no te va a alejar de él y no te vas a perder porque a veces tanto éxito y tanta fama te pierde si no la sabes llevar”, dice.

Isabel Lascurain hace lo propio y le manda un mensaje a sus fans. “Es importante que agradezcamos vivir donde vivimos, tener este país. No sólo está en el gobierno sino en las manos de todos ser unos buenos ciudadanos y así tendremos un mejor país”, señala.

“(Espero) que tengan mucha salud, que disfruten lo que hacen y hagan las cosas con mucha pasión”.

La cantante pide que se piense en estas fechas como un momento para estar en familia más allá de las cuestiones materiales.

“Hay mucha gente que es Grinch porque dice que es una época de mucho consumismo, cosa que tienen razón y hay que aprender que no hay que gastar y gastar y dar regalos. Es bien padre que no nos enfoquemos en el regalo sino en tener buenos deseos para la gente que uno ama”.

Pablo también comparte sus deseos para 2020, sobre todo, pensando no sólo como artista sino como ciudadano.

“Todos necesitamos un país mucho más unido, las redes sociales últimamente se han esmerado mucho en dividir y creo que el país está urgente de cambio social, pero de mente totalmente.

El país necesita que los ciudadanos, cada uno de los que somos mexicanos sintamos empatía el uno por el otro”, dice.

“A nivel muy romántico, me gustaría que la sociedad fuera más empática con los mismos”.

La tradición de cantar villancicos no podría estar alejada de quienes se dedican a la música.

Los artistas se unieron recientemente para grabar el álbum “Nuestra Navidad” en el que Pandora se regaló una nueva versión de “Los peces en el río” -es la tercera vez que la graban-, Yuri le puso ritmo latino a “El año viejo” y Matisse bailó con “Jingle bell rock”. Todos, en conjunto con Reik, Carlos Rivera, entre otros, le dieron voz a la canción de Mecano “Un año más”.