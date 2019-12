Aprueban proyecto de ciudades verdes

Luego de la reunión llevada a cabo del 16 al 19 de diciembre en Washington, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) determinó la aprobación de un programa de trabajo para las ciudades verdes, la naturaleza y el cambio climático.

La asociación internacional refirió que la iniciativa incluye a empresas innovadoras para expandir las áreas marinas protegidas e involucrar a los pueblos indígenas en la protección de la biodiversidad y los esfuerzos de construcción de resiliencia al cambio climático en los países menos desarrollados.

Para ello, manifestó que los representantes de los 183 países miembros del FMAM aprobaron más de 600 millones de dólares para los programas llamados Blue Nature Alliance y The Inclusive Conservation.

Otros proyectos decretados llevan por nombre The Sustainable Cities Impact Program, The Africa Mini-Grids Program y The Global Cleantech Innovation Program, así como 48 iniciativas más que se implementarán en 87 países en desarrollo.

En tanto, los fondos de Países Menos Desarrollados (LDCF) y Especial para el Cambio Climático (SCCF) aprobaron un programa de trabajo de 64.8 millones de dólares para la adaptación al cambio climático en los países más pobres del mundo, que comprende nueve proyectos, cuatro de los cuales también son apoyados por el FMAM.

La directora ejecutiva y presidenta del FMAM, Naoko Ishii, se congratuló por el apoyo que han recibido las prioridades ambientales urgentes, antes de un año crucial para las negociaciones internacionales sobre biodiversidad y cambio climático.

"He sido testigo de un enorme y creciente aumento de interés, reconocimiento y determinación de cómo podemos aprovechar al máximo este Súper Año 2020", dijo.

El próximo año, la ciudad encargada de la celebración de la Conferencia de las Partes (COP26), donde se hacen las negociaciones más importantes sobre el medio ambiente, será Glasgow, Escocia.

Ishii subrayó la necesidad de un cambio transformador en la economía mundial, a la luz de las múltiples presiones del clima, cambio climático, pérdida de biodiversidad y presiones del sistema alimentario mundial.

El programa de trabajo fue aprobado en la edición 57 de la reunión del Consejo del FMAM.