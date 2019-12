Enfrenta a Pedro Infante al feminismo

En la canción "Las tres hermanas" de su película Pablo y Carolina, el ídolo del cine de oro mexicano Pedro Infante decía cínicamente yo sigo siendo soltero, la casada es mi mujer.

Aunque le gustaba fomentar esa imagen de galán eternamente soltero, Infante (1917-1957) estuvo casado dos veces y también tuvo tres parejas sentimentales importantes, además de siete hijos.

En la comedia mexicana del director José Pepe Bojórquez, "Como caído del cielo", que se estrena en Nochebuena en Netflix, el espíritu casanova del actor se queda atorado en el limbo. Infante es demasiado bueno para ir al infierno, pero no se ha portado tan bien como para ir al cielo. Para salvarse tiene que regresar a la Tierra y subir sus puntos relacionándose mejor con las mujeres.

Así es como ocupa el cuerpo del mariachi imitador de Infante, Pero Guadalupe Ramos (Omar Chaparro), quien lleva días en coma y está punto de ser desconectarlo.

Pedro Guadalupe está casado con la policía Raquel (Ana Claudia Talancón) y vive en Tijuana, México, y al igual que a Infante le gusta tener el corazón bastante ocupado, aunque esto implique engañar a su esposa y no ayudarla mucho en el hogar.

"Pedro llega a 2019 a sorprenderse con la tecnología, con los celulares, pero también cómo ha cambiado la forma de pensar. El machismo ya no está de moda, ya no está 'in' (de moda) ya está 'out'", dijo Chaparro en una entrevista reciente en la Ciudad de México. "Él tiene la fortaleza de cambiar y decir ok, voy a cambiar, le cuesta trabajo y obviamente se ve expuesto a muchas tentaciones, imagínate siendo Pedro Infante tratando de ser fiel, pero es esta lucha el que va a disfrutar más va a ser el espectador".

Al tratarse de una película inspirada en Infante, no podían faltar canciones que inmortalizó en películas como "Pepe El Toro" (1952), "A toda máquina" (1951) y "El gavilán pollero" (1951).

En "Como caído del cielo", la voz de Chaparro suena muy parecida a la del actor fallecido en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, pero es totalmente suya. La mayoría son pistas con arreglos, pero hay dos escenas en las que Chaparro canta "Enamorada" y "La casita" a capela. La canción que más le gustó interpretar al actor fue "Fallaste corazón".

En la película Infante se reencuentra con una de sus descendientes, quien lo lleva a una conferencia feminista. En el momento en el que se estrena la película, México y Latinoamérica se han visto marcados por las protestas feministas y el performance "Un violador en tu camino", surgido en Chile como un himno de este movimiento.

"Me parece súper importante la labor que están haciendo las mujeres alrededor del mundo, a mí se me pone la piel chinita de ver la unión femenina, la forma de exigir derechos, exigir igualdad, exigir seguridad, ¡estoy enamorada de todas las mujeres del mundo!", dijo Talancón, cuyo personaje empieza recuperar la confianza en Pedro Guadalupe pese a todos sus defectos, pues en ella todavía surte efecto la galantería antigua del espíritu de Infante.

"Te das cuenta de que todas estas virtudes de un hombre que te pueden enamorar durísimo", dijo Talancón, cuya canción favorita de la cinta fue "Amorcito corazón", la cual cantaba originalmente Infante en "Nosotros los pobres". Ser romántico "nunca va a pasar de moda" agregó la actriz.