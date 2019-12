Pedro Almodóvar y Antonio Banderas triunfan

Pedro Almodóvar y Antonio Banderas habían trabajado juntos en siete películas a lo largo de casi cuatro décadas, desde Laberinto de pasiones de 1982, hasta Los amantes pasajeros de 2013.

Pero ninguna de sus colaboraciones había sido tan aclamada como Dolor y gloria, un retrato íntimo inspirado en la vida del cineasta que le mereció a Banderas el premio al mejor actor en Cannes en mayo y una nueva nominación al Globo de Oro en días recientes.

La cinta, también postulada a un Globo, quedó entre las 10 precandidatas al Oscar al mejor largometraje internacional (categoría antes conocida como mejor película en lengua extranjera), y de ganar lo haría exactamente 20 años después que otro filme de Almodóvar: Todo sobre mi madre.

El drama semibiográfico del maestro del cine manchego sigue a Banderas en el papel de Salvador Mello, un director gay avejentado que flirtea con las drogas y debe confrontar su pasado mientras reflexiona sobre su vida durante un largo bloqueo creativo adjudicado a múltiples dolencias.

Almodóvar, en una entrevista en octubre, contó que para este proyecto su amigo y actor llegó con una disposición que nunca le había visto, a decir de él porque intuía que era un personaje tan cercano.

Recordó que todo lo que habían hecho antes de algún modo tuvo una intensidad como épica, incluso en ¡Átame! (1989), y que esta vez era todo pasividad, emoción interna, exigía de él gestos muy pequeños y a la vez muy profundos.

El dúo también hizo mancuerna en Matador (1986), La ley del deseo (1987) y La piel que habito (2011).

Entre otros reconocimientos recientes en Estados Unidos, Banderas fue seleccionado como mejor actor del año por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y Dolor y gloria entre las 10 mejores películas de 2019 según los reporteros de cine de la AP.

La nominación de Banderas al Globo de Oro representa la quinta de su carrera: fue postulado en 1997 y 1999 por las películas Evita, The Mask of Zorro ("La máscara del Zorro"), y en 2004 y 2019 por la cinta hecha para televisión And Starring Pancho Villa as Himself y la serie "Genius: Picasso".

Y aunque el astro español no fue recientemente nominado al Premio SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, aún tiene posibilidades de recibir su primera candidatura a los Premios de la Academia.

En cuanto a Almodóvar, el cineasta ha sido un consentido de los Oscar, con un honor al mejor guion original por Hable con ella en 2013, cuando también compitió por el premio al mejor director, además del trofeo para Todo sobre mi madre en el 2000 y una nominación para Mujeres al borde de un ataque de nervios de 1988, también con Banderas.

Sin embargo, actor y película enfrentan este año una dura competencia.

Por el Globo de Oro a la mejor cinta extranjera, Dolor y gloria se medirá el 5 de enero con The Farewell (La despedida), Les Misérables (Los miserables), Parasite (Parásitos) y Portrait de la jeune fille en feu (Retrato de una mujer en llamas), todas producciones ampliamente elogiadas.

Por el Globo al mejor actor de drama, Banderas compite con Christian Bale (Ford v Ferrari, o Contra lo imposible), Adam Driver (Marriage Story, Historia de un matrimonio), Joaquin Phoenix (Joker, Guasón) y Jonathan Pryce (The Two Popes, Los dos papas).

Los Globos de Oro dan cabida a un mayor número de nominados al separar a los actores de comedia o musical de los de drama en dos categorías, para un total de 10 candidatos. Tanto los SAG como los Oscar nominan sólo cinco en un mismo apartado.

Los nominados al SAG _ un premio que suele servir como sólido indicador de lo que ocurriría en los Premios de la Academia _ son Bale, Driver, Phoenix, Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood, o Había una vez en Hollywood) y Taron Egerton (Rocketman). Pero por lo general las listas a ambos premios suelen diferir en al menos un candidato, lo cual podría colocar a Banderas en la contienda por el Oscar.

Yo creo que viendo por ejemplo el tipo de quinielas que hacen los medios de información, se anticipa mucho, dijo Almodóvar a la AP en octubre. A mí me da mucha alegría ver que Antonio está siempre entre los cinco primeros, y ojalá que siga siendo así.

En cuanto a su posible retorno a la máxima gala de Hollywood, señaló que es un larguísimo camino y no está en mi mano, pero le "haría mucha ilusión.

Las nominaciones a los Premios de la Academia se anuncian el próximo 13 de enero. Los galardones se entregarán el 9 de febrero en una gala que se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Sinopsis: Dolor y gloria

Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mallo, un director de cine en su ocaso.

Algunos de ellos físicos, y otros recordados, como su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad, así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80, el dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine, y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando.