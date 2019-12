Las divas latinas que llegaron al medio siglo

l 2019 vio a múltiples estrellas latinas llegar a sus 50 años de vida, o acercarse, siendo aún reconocidas, adoradas por los fans y con muchos proyectos por delante. Ya no es obligatorio ser una chica de 20, soltera y sin hijos para triunfar en la industria.

Hoy incluso más activas que cuando tenían esa edad, podría decirse que tienen un estilo más afianzado, con la seguridad y el aplomo que se adquieren con el paso de los años, y además han evolucionado en su arte.

A continuación algunas de estas mujeres que impusieron marca en el año.

Jennifer López sorprendió al repetir el icónico vestido verde de Versace con lució en los Grammy de 2000, no sólo porque se veía igual de espectacular con una versión incluso más reveladora, sino porque nos hizo cobrar consciencia de los 20 años que transcurrieron desde esa primera ocasión en que la estrella neoyorkina de origen puertorriqueño se robó la mirada de todos.

En esas dos décadas, López ha dominado las listas de popularidad con canciones como On The Floor, Booty, Dance Again y Papi; tuvo dos hijos, lanzó su propia marca de zapatos y fragancias, fue jueza de American Idol y colaboró en campañas de Unicef.

La actriz y cantante, que celebró sus 50 años en julio, fue nombrada Icono de la Moda por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CDFA por sus siglas en inglés) y agradeció a los muchos diseñadores que la adoptaron con todo y sus curvas en una época en que estaban de moda los delgaduchos y las supermodelos.

Los creadores de Oscar de la Renta, Versace, Gucci y otros "me permitieron entrar en sus diseños ... y lentamente las curvas comenzaron a ser adoptadas. La niña que quería mezclar el estilo callejero con la alta costura comenzó a florecer y les agradezco a todos ustedes eso", expresó entonces.

También emprendió su gira de conciertos "It's My Party: The Live Celebration", que estuvo entre las más lucrativas del año, y protagonizó la película "Hustlers" (Estafadoras de Wall Street) en la que, por cierto, presumió sus habilidades para la danza y su increíble flexibilidad en el papel de una bailarina desnudista.

El 2020 no será menos brillante para JLo. La estrella comenzará el año con su presentación estelar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a la colombiana Shakira, siendo las primeras artistas latinas en encabezarlo. Además, está nominada a los premios SAG del Sindicato de la Pantalla y a los Globos de Oro como mejor actriz de reparto por su trabajo en "Hustlers, lo que la pone un paso más cerca de recibir su primera candidatura al Oscar.

Thalía se dio a conocer con la agrupación pop mexicana Timbiriche cuando era una adolescente, y luego de protagonizar telenovelas como "María la del barrio" y "Marimar" continuó su carrera en solitario con discos como "Lunada", "El sexto sentido" y "Habítame siempre".

Tras convertirse en madre pasó algunos años alejada de los reflectores, pero se convirtió en estrella de la radio latina en Estados Unidos con el programa "Conexión Thalía" y lanzó su línea de ropa para Macy's. Más recientemente se ha vuelto una potencia en redes sociales, con más de 15 millones de seguidores tan solo en Instagram.

En los últimos años también dio el salto a la música urbana con éxitos como "No me acuerdo" con Natti Natasha, "Lento" con Gente de Zona y "Desde esa noche" con Maluma.

Este año, tras cumplir sus 48, fue homenajeada en la 20ma edición de los Latin Grammy con el Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación, que recibió de manos de su amigo, el productor Emilio Estefan.

"Es un honor inmenso para una niña que empezó su carrera a los 7 años en su México amado. Se me sale el corazón", dijo Thalía, ataviada en un revelador vestido vino tinto con toques art decó, transparencias y escotes que resaltaba su figura. "La música que oímos siempre es la música que hoy día mueve el mundo, es la música latina que hoy es la cultura popular global que el mundo está paralizado y enamorado por nosotros", agregó antes de ser ovacionada por el público.

Para el próximo año planea continuar celebrando sus logros con más música.

La cantante y actriz mexicana Lucero ha sido una figura incansable en el mundo del espectáculo desde que comenzó siendo tan solo una niña en la exitosa serie "Chispita" hasta ser apodada la "Novia de América". Además de cosechar éxitos en la música con temas como "Electricidad", "Vete con ella" y "Simplemente amigos", Lucero protagonizó telenovelas como "Lazos de amor" y "Soy tu dueña", así como las películas "Fiebre de amor" y "Escápate conmigo". Pero no se quedó ahí, ni cuando se convirtió en madre ni al sumar más de tres décadas de trayectoria. En años recientes lanzó su propia marca de ropa y calzado, y también fue coach de "La Voz... México" y "La Voz Kids".

"No sé si es una fórmula, no sé si es una estrategia o es simplemente tratar de hacer siempre lo que me gusta, lo que creo que me va bien, lo que creo que puede gustarle al público. Siempre tener nuevas ilusiones y nuevos proyectos y no pensar 'bueno, yo ya me puedo dormir en mis laureles porque yo ya soy Lucero'", dijo en una conferencia de prensa este año al presentar su más reciente álbum de música norteña y balada, "Sólo me faltabas tú".

Para el 2020 Lucero, quien asegura estar orgullosa de sus arrugas y negarse a usar Botox, planea celebrar en grande sus 40 años de trayectoria y seguir lanzando música.