Mauricio Islas plasmará en libro su historia de vida

El actor Mauricio Islas informó que, a través de un libro, plasmará su historia de vida, aquellas experiencias que le han dejado un aprendizaje, pues cree que al relatarlas podría ayudar a alguien más.

“Es mi historia de vida y la quiero contar. No es que tenga la fórmula de la felicidad, sólo tengo la fórmula que a mí me hizo feliz y que con mucho gusto la comparto”, indicó ante la prensa.

Adelantó que en algún momento de su vida sufrió bullying y es un tema que platicará, así como la manera en que afrontó la muerte de sus seres queridos y cuando fue acusado de violación sexual por la actriz Génesis Rodríguez.

“Por supuesto que incluyo todas las etapas que han marcado mi vida y qué me ha dejado cada una. Son experiencias que tienes, que te toca vivir como el fallecimiento de mi hermana. Yo tenía 10 años y me acuerdo perfectamente cuando entró mi papá y le llamaron para decirle que estaba en el hospital”.

Son situaciones que, señaló, inevitablemente se bloquean, pero se tiene que volver a ellas para trabajarlas, porque sólo así se logra entender muchas cosas del presente, de por qué reaccionas de tal forma ante ciertas circunstancias.

Sobre Génesis Rodríguez platicó que de cada tema siempre habrá dos lados y él abundará en lo que le tocó vivir y cómo le costó hacerse responsable, de lo que entendió tras ese proceso.

“Sabía que tarde o temprano, se iba a arreglar de otra forma porque las cosas no eran como se decían, pero independientemente de eso, había algo y por eso me tocó vivirlo. No tengo nada que perdonar, porque hoy soy feliz”, concluyó.