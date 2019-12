Alaba a Torreón

Para tener ese cuerpo que algunas mujeres envidian y los caballeros desean, Niurka Marcos cuida bastante su alimentación, sin embargo, con tal de probar las gorditas laguneras hará una excepción.

La cubana tiene en su agenda de 2020 una cita con La Laguna, la cual aprovechará para degustar tales alimentos, así lo hizo saber en una entrevista exclusiva que ofreció a El Siglo de Torreón en el teatro Wilberto Cantón de la Ciudad de México.

La actriz y cantante anunció que el 14 de febrero de 2020 presentará junto a Jurgan Jacobo la obra Lo amo, pero es un imbécil, en un teatro de la localidad. La visita a estas tierras la emociona bastante ya que ella comentó que respeta bastante la Comarca.

"Tengo el privilegio de hacer obras y salir de gira por la República Mexicana. Torreón es una de las plazas más importantes de México para cualquier obra o proyecto. Es un público importante que siempre nos recibe con mucho cariño", comentó.

En cuanto a las gorditas, Niurka solicita a los laguneros que a través de redes sociales le recomienden dónde pueda comerlas.

"Aunque todas las mujeres nos cuidamos, sobre todo las que formamos parte del mundo del espectáculo yo cuando voy a una ciudad que venden cosas tan exquisitas como las gorditas en Torreón sí rompo la dieta y pruebas las que a mí me gustan", externó entusiasmada.

Marcos comentó que dicho montaje es como un homenaje a la pareja, a los matrimonios que llevan 20 o 30 años sin separarse y de repente se les mete la idea de divorciarse.

"En esta historia disfrutamos poniendo ejemplos de lo que son las ridiculeces que hacemos hombres y mujeres. Esta obra se llama Lo amo, pero es imbécil y en verdad que las mujeres nos ventaneamos de una manera impresionante.

"Creo que la obra tiene alma propia y que a Jurgan y a mí nos eligió de una manera mágica para que la hiciéramos. Como saben Jurgan y yo coincidimos en el programa Alma de ángel y ahora estamos juntos en este montaje", expresó

Con una sonrisa de oreja a oreja, Niurka aseguró que los laguneros que acudan a ver la puesta en escena el Día del Amor y la Amistad se identificarán con la trama.

" Esperamos que vayan todas las parejas de Torreón y seguro encontrarán similitudes en relación a sus vidas maritales. En la capital del país, los habitantes tienen el teatro a su disposición y provincia no, por eso nos gusta ir mucho de gira porque recibimos mucho amor.

"Quiero decirle a toda la gente de Torreón que aprovechen esta oportunidad de ver Lo amo, pero es un imbécil. Se van a carcajear desde el minuto uno porque habla de ustedes en sus vidas cotidianas, en sus roles, en sus hábitos y equivocaciones".

Algo que de igual manera emociona a la artista nacida un 25 de noviembre es que en cada función que han dado de Lo amor, pero es un imbécil, la gente interactúa con Jurgan y con ella.

"En esta obra se rompe la cuarta pared y ya lo hemos visto acá en Ciudad de México. Nosotros utilizamos a los espectadores, los volvemos nuestros cómplices durante la puesta en escena. De alguna manera también hacemos stand up".

Por otro lado, Niurka comentó que tras el éxito que logró Alma de Ángel, los ejecutivos de Televisa ya dieron luz verde a una segunda temporada.

"Ya viene la segunda temporada y eso me tiene muy contenta. No solo esta serie, sino las otras de comedia que salieron este año en el canal Las Estrellas han funcionado bastante, lo que indica que estamos llegando a las nuevas generaciones".

Además de dicha emisión, Marcos reveló que en 2020 estrenará un talk show al estilo de Cristina Saralegui por la señal del canal de paga Unicable.

"Ya hicimos dos pilotos. Estoy haciendo porque sigo haciendo camino con mi mismo equipo en el que no puede faltar Jurgan Jacobo. Somos una familia que nos juntamos para hacer buenos proyectos, déjenme les digo que amo la comedia".

Durante la charla, Niurka se sinceró y comentó que muchas personas no entienden su peculiar forma de ser que se caracteriza por su libertad y su sinceridad.

"No todo el mundo entiende mi locura. A mí me ha costado trabajo encontrar personas que comprendan esa libertad de ser y de proyectar que hay en mi cabeza y cuando encuentro individuos como Jurgan que comprenden mi locura me aferró y no los suelto".

Mientras tocaba su cabello con sus manos de abajo hacia arriba, Niurka dijo que las fiestas decembrinas no solo las pasa con su familia sino también con sus amigos. Descartó hacer rituales de Año Nuevo.

"Las amistades son familia que uno elige y por eso también hay que disfrutar estos días con los amigos. Me gusta mucho la Navidad, cuando pusimos el pino invité a todo el mundo a poner esferitas.

Por último, Niurka Marcos envió un mensaje a los lectores de El Siglo de Torreón. Les recomendó celebrar el maratón Guadalupe - Reyes que comenzó el 12 de diciembre y terminará el 6 de enero.

"Les deseo una feliz Navidad a todos. Espero que vayan a ver la obra el 14 de febrero. Recuerden que yo homenajeo todo el tiempo a la sonrisa, a la alegría y a la oportunidad que nos da la vida de sonreír".