Santos enfrenta segundo partido de pretemporada

rece la intensidad y la exigencia en la pretemporada de los Guerreros del Santos Laguna, quienes hoy sostendrán su segundo partido amistoso de preparación, teniendo como rivales a los Potros de Hierro del Atlante, escuadra que milita en el Ascenso MX.

Para el equipo dirigido por Guillermo Almada, la intensidad es el ingrediente principal en cada una de las prácticas realizadas en Cancún, Quintana Roo, donde los Guerreros llevan a cabo la segunda etapa de su preparación rumbo al Clausura 2020. Esta mañana, Santos enfrentará al Atlante en punto de las 08:00 horas, en el Deportivo Viany, de Cancún, buscando los laguneros su segunda victoria, pero con el objetivo primordial de tomar un buen ritmo futbolístico, además de observar en acción a Alan Cervantes y Josecarlos Van Rankin, refuerzos que han llegado para sumarse a los Guerreros.

Durante la intensa jornada de entrenamientos realizada ayer, el defensa central Matheus Dória, habló respecto a lo que ha sido la pretemporada para el equipo Albiverde, que poco a poco va retomando esa idea de ser intensos durante los noventa minutos en la cancha.

"Desde el día que llegamos, no hemos tenido un momento para descansar, creo que ha sido un buen trabajo para conocer a los nuevos también, conocer al míster, ver la manera en que le gusta trabajar, presionar, la intensidad, todo eso. Creo que es bueno también para nosotros el recuperar ese tema de la intensidad, por la semana que tuvimos de vacaciones, es importante para regresar al torneo a full", sentenció.

El brasileño afirmó que se está adaptando de muy buena manera al reincorporarse al trabajo, luego del breve periodo vacacional que tomaron, por lo que en cuestión de días, el equipo estará listo para volver a la competencia.

"Me siento muy bien, en los dos primeros días fue difícil, cansado y todo eso, pero ahora ya vamos agarrando el ritmo. Creo que la manera en que jugamos nosotros es de intensidad, de imponerse durante los noventa minutos y nada mejor que prepararse bien para aguantar todo el tiempo que necesitamos presionar al rival".

Dória participó en el partido que ganaron los Guerreros a los Cimarrones de Sonora en su primer duelo amistoso, aceptando que batallaron en lo futbolístico, aunque espera que hoy sea un partido más destacado en lo futbolístico, ante los Potros del Atlante.

"Por la cancha, no estuvimos tan finos en el pase, pero la entrega, la intensidad, creo que no faltó, es importante empezar ganando. Ahora vamos bien, la cancha va a estar un poco mejor, el clima no nos ha ayudado en algunos aspectos, no ha dejado de llover, pero nos dijeron que la cancha está mejor y vamos a buscar seguir imponiendo y demostrando por qué hicimos un buen torneo en el pasado", afirmó.

Cuestionado sobre lo mínimo que se le puede pedir a Santos Laguna durante el Clausura 2020, Mathéus dijo convencido: "creo que tenemos que avanzar a la liguilla e intentar llegar a lo más lejos. Lo pudimos hacer muy bien durante el torneo regular, pero empezó la liguilla y todos teníamos ese deseo de llegar más lejos y sabíamos que podemos, llegaron América y Monterrey, dos equipos a los que les ganamos durante el torneo regular, así que nosotros podíamos estar ahí, sin dudas".

Finalmente, el amazónico dio su opinión sobre la llegada y adaptación de Alan Cervantes y de Josecarlos Van Rankin al equipo lagunero, adoptando sobre todo al segundo, quien incluso es compañero de cuarto de Dória.

"Me ha gustado, aparte Josecarlos está conmigo, en mi habitación, todo el tiempo hablando, le comparto mi experiencia, le gusta escuchar, me parece una gran persona y gran jugador", culminó.