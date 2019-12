Al Pacino recibió terapia psicológica

No todos los artistas pueden manejar la fama, muchos de ellos acaban destruidos por ella, sin embargo, hay grandes estrellas que han tenido la sencillez de pedir ayuda para lograr que no acabe con ellos, como Al Pacino.

A sus 79 años, el actor vuelve a estar estos días en el foco mediático tras el éxito cosechado por su papel en El irlandés, el último trabajo de Martin Scorsese. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el emblemático actor habló de su presente profesional, de sus años de formación y del impacto que tuvo en su salud mental la repentina fama que obtuvo en los 70 tras su inolvidable papel de "Michael Corleone" en El Padrino. "Es algo a lo que tienes que acostumbrarte. Me acuerdo de que Lee Strasberg me dijo: 'Querido, simplemente tienes que asimilarlo'. Y es verdad que lo tienes que hacer, pero no es tan sencillo", comentó el artista, que a continuación reveló que tuvo que acudir a terapia psicológica cinco veces a la semana durante los siguientes 25 años tras convertirse en una estrella internacional.

"Tuve mis problemas, por supuesto, y por eso recurrí a la terapia", recalcó con naturalidad. Teniendo en cuenta que su perfil público y cinematográfico no dejó de crecer desde entonces debido a trabajos tan emblemáticos como los que protagonizó en la segunda entrega de la trilogía de Francis Ford Coppola o en la cinta de culto Scarface, resulta comprensible que Pacino compaginara la ayuda psicológica con una notable reducción de su agenda de trabajo, una dinámica que se mantuvo vigente durante buena parte de la década de los ochenta.

"Necesitaba alejarme temporalmente de ese ritmo infernal y de la propia industria. Me vino muy bien y disfruté mucho de esa época, pero llega un momento en que se te acaba el dinero y no te queda otra que trabajar duro para recuperarlo", añadió el astro de Hollywood.

Sus sesiones de terapia se prolongaron durante más de dos décadas y fueron fundamentales para su vida, que había cambiado por completo tras su participación en otros éxitos posteriores. "Tuve que trabajar muchas cosas", recalcó. En la actualidad, muchos años y proyectos después, el icónico actor asegura que finalmente está más preparado para lidiar con el éxito y con la atención que suele recaer en él cada vez que protagoniza películas de gran impacto como, en este caso, El Irlandés, proyecto en el que cuenta con Robert De Niro como compañero de escena por primera vez.