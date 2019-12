Thalía crea nuevas tradiciones

Thalía es una mujer muy versátil. No solamente es una de las actrices y cantantes más exitosas en México, Latinoamérica y entre la comunidad latina de los Estados Unidos, sino que ha sabido desarrollar su faceta como empresaria lanzando líneas de moda, accesorios y, actualmente, una nueva colección de fragancias.

Su última incursión en los negocios, la Thalia Sodi Fragrance Collection, que fue lanzada en julio de este año, está inspirada en las gemas favoritas de la artista y en elementos naturales y se compone de cinco aromas distintos. Seguramente será tan exitosa como las otras líneas de productos que ha lanzado.

Thalía Sodi tiene un matrimonio y una vida muy sui géneris, es una mexicana viviendo en Estados Unidos con un marido italoamericano y con dos hijos, Sabrina y Mateo, estadounidenses, pero que comparten toda esta carga étnica.

Por esta razón y por franca curiosidad, nos acercamos a Thalía para preguntarle cómo es que una familia tan multicultural celebra.

¡Me encanta la Navidad! Es una época en la cual me gusta estar en familia escuchando música, viendo películas, platicando, jugando juegos de mesa, comiendo y hablando de cosas enriquecedoras y lindas.

Me gusta mucho la Navidad cuando hay nieve, pues se me hace totalmente icónica; aunque últimamente he pasado unas cuantas Navidades en clima tropical y también tiene una magia especial, ya que no es usual ver palmeras decoradas como árboles de Navidad con luces y adornos y todo lo demás.

Te digo la verdad: mis mejores regalos de Navidad fueron de cuando era niña: mi muñeca Lagrimitas Lilí Ledy y mi peluca y zapatillas de tacón de plástico Mi Alegría.

¡Nada puede superar esos regalos! Podré recibir cosas muy glamorosas, excéntricas o románticas ahora, pero nunca nada igualará esas joyas de la infancia.

¡Los romeritos! Amo meterme en la cocina, disfrutar los aromas y experimentar con recetas.

¡Poner el árbol también es de mis favoritas! Realmente estas son fechas de añoranza de lo que ya se fue, que son esos años de infancia donde uno se va enamorando de esta magia que es la Navidad.

Es como un sentimiento nostálgico que, con el paso del tiempo, se crece más y depende de uno el rescatar esos lazos para seguir las tradiciones que cada familia posee.

Pues ya te digo, los romeritos y el famoso bacalao que hacía mi madre con papitas, aceitunas y mucho amor.

También un buen atole de cajeta. ¡No sé, son tantas cosas deliciosas!

Mi cena es muy ecléctica, como mi familia.

Tenemos el lado mexicano, donde obviamente incluimos lo que te acabo de mencionar, y también tenemos el lado italiano de mi marido que es más basado en pescados, mariscos y pastas. ¡O cenamos pavo! La música es ¡mexicana e italiana! O sea, Vicente Fernández y Frank Sinatra a todo lo que da. Así que es un ambiente muy folclórico y divertido, pero al mismo tiempo muy tranquilo y reflexivo.

Trato de que no se pierdan mis tradiciones, al igual que mi esposo no quiere perder las que heredó de su familia.

Pero, sin duda, también estamos creando las nuestras propias.

¡Que por favor, por favor, por favor no se escondiera tanto y que nos dejara verlo y disfrutarlo más! ¡Que eso de estar escondiéndose para que no lo grabáramos y eso de no dejar que viéramos su trineo mágico lleno de regalos acompañado de los renos me ponía mal!

Es una visión que he tenido desde siempre, ya que disfruto mucho la conexión entre los aromas y los recuerdos.

Los olores y la música son los únicos detonantes que te pueden meter a una máquina del tiempo y llevarte en segundos a lugares, a situaciones y con personas de una forma increíble.

Así que, busqué a una de las casas más importantes de perfumes para que me ayudara a crear estas cinco fragancias icónicas, sexy, románticas y limpias.

A todas las personas que disfrutan las fragancias y que les gusta explorar su personalidad.

Pensé en la diversidad, también pensé mucho en las botellas.

Están inspiradas en piedras preciosas como la amatista, el ópalo, el diamante, entre otras.

Entonces, además de oler delicioso, se ven preciosas como adornos. ¿Qué te puedo decir? Hablando de la Navidad, son el regalo perfecto.