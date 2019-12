Marisa Tomei se une a Jason Mamoa en Sweet girl

La actriz estadounidense Marisa Tomei se une a Jason Mamoa e Isabela Merced, quienes forman parte del elenco de la película Sweet girl, dirigida por Brian Andrew Mendoza.

De acuerdo con Variety, en el largometraje, que se encuentra en etapa de producción, Tomei interpretará a una senadora estadounidense, mientras que Momoa dará vida a un esposo devastado que promete encontrar a las personas responsables del asesinato de su esposa mientras protege a su hija (Merced).

En el filme también participan los actores Adria Arjona, Manuel García-Rulfo y Justin Barth, mientras que el guión fue elaborado por Gregg Hurwitz, Philip Eisner y Will Staples. Brad Peyton y Jeff Fierson producen el filme junto con Momoa, Mendoza y Martin Kistler.

Marisa Tomei, ganadora del Oscar a Mejor Actriz por My cousin Vinny, interpretó a la “tía May” en la película Spider-Man: Far from home (Spider-Man: Far from home), dirigida por Jon Watts.

De igual manera, hizo el papel de “Edith Bunker” en All in the family, y Good times recientemente completó su carrera en Broadway en The rose tattoo y terminó la producción de una película aún sin título de Judd Apatow.