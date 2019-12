Martín Altomaro disfruta hacer comedia y drama

El actor mexicano Martín Altomaro compartió que disfruta hacer proyectos cinematográficos en el género de comedia, aun cuando se exige seriedad al momento de filmar, pues en ocasiones es difícil concentrarse cuando se conoce a parte del elenco.

Altomaro explicó a medios de comunicación, en el marco del rodaje de la cinta Los días que no estuve, que el hecho de que esta cinta sea una comedia dramática, no significa que sea algo que no pueda disfrutar, pues el proyecto le exige otro tipo de estímulos como actor.

“Es distinto lo que tienes que hacer, cómo tienes que enfrentar el personaje, las cosas que tienes que proponer y las que tienes que utilizar de ti mismo para hacer el rol, pero no por eso deja de ser menos disfrutable”.

El actor, quien ha intervenido en producciones como Guadalupe Reyes y Como novio de pueblo destacó que tanto la comedia como el drama son géneros que disfruta interpretar.

Martín Altomaro explicó que, por el momento, seguirá con la filmación de Los días que no estuve, con la cual pasaron seis semanas entre Mazunte, Mermejita, Playa San Agustinillo y Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca.

“Seguimos trabajando en una época en la que ya mucha gente empieza a salir de vacaciones, pero la verdad me la paso bien", ahondó.

En fecha reciente, el actor compartió que dicha cinta busca visibilizar que todos los seres humanos cometen errores y la importancia de las decisiones que se toman en la vida.