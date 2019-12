Michelle Rodríguez será 'bonita' en remake de Sexy por accidente

Será en los primeros meses de 2020 cuando la actriz Michelle Rodríguez comience el rodaje de la cinta Bonita, un "remake" de la película de comedia I feel pretty (Sexy por accidente) que fue estelarizada por Amy Schumer, Michelle Williams y Emily Ratajkowski.

Ahora bajo la producción del experimentado Gastón Pavlovich se realizará esta nueva adaptación, que tiene a Michelle emocionada y ansiosa por iniciar los trabajos.

En declaraciones a la prensa, la actriz de series como 40 y 20 señaló que es muy importante este proyecto por el tipo de historia, ya que habla de temas como la autoestima y lo que cada ser humano busca en la vida.

“Es un gran proyecto y creo que es una historia que necesitamos contar a nuestra manera y con nuestro sabor”, dijo la actriz, quien ya prepara maletas para viajar en enero al Festival de Sundance donde se presentará la cinta I carry you with me, dirigida por Heidi Ewing.

Rodríguez aseguró que esta película es una historia de amor basada en hechos reales, en la que los personajes no solo lidian con la discriminación, sino también con el ser indocumentados y latinos.

“Esta película es también un paso importante en mi carrera, porque muestra otra faceta de mí, que se aleja de los personajes de comedia que me dieron a conocer”, aseguró.

La actriz además está a la espera de filmar la secuela de la cinta Mirreyes vs. Godínez, que será dirigida por Chava Cartas, quien actualmente ultima los detalles del filme Mexzombies, del género de terror-comedia.