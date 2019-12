Así se vivió el regreso de My Chemical Romance a los escenarios

La noche de ayer fue una fecha muy esperada para todos los seguidores de My Chemical Romance, pues la banda de rock volvió a tocar sobre el escenario tras siete años de ausencia, en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles.

Para su primer concierto desde 2012, la agrupación integrada por Gerard y Mike Way, Frank Iero y Ray Toro, arrancó su show con I’m Not Okay cerca de las 12 de la noche (hora México), para enseguida entonar Thank You For The Venom, Give ‘Em Hell, Kid y House of Wolves, en un concierto que dedicaron a su exmanager Lauren Valencia, quien falleció este año tras padecer cáncer.

“Ha pasado mucho tiempo Los Ángeles, gracias por estar aquí esta noche. No sabíamos si esto volvería a suceder, así que realmente apreciamos que haya sucedido”, dijo el vocalista de la agrupación en una noche que continúo con Summertime, You Know What They Do to Guys Like Us in Prison, el estreno en vivo de Make Room!!! y Our Lady of Sorrows.

ESTOY SEGURA QUE EL DIA EN EL QUE ESCUCHE EN VIVO A MY CHEMICAL ROMANCE CANTAR SUMMERTIME ESE VA A SER EL DIA DE MI MUERTE pic.twitter.com/qEw9LnzbgO — Mane (@90sreinharts) December 21, 2019

Uno de los momentos más memorables de la noche sucedió cuando Way y compañía interpretaron Na Na Na, de su álbum Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys, el último tema que la banda lanzó antes de anunciar su separación en 2013.

Sleep, Mama y l Don’t Love You, fueron algunas de las canciones que provocaron euforia entre los asistentes del Shrine Expo Hall de Los Ángeles.

When you go and would you even turn to say I DONT LOVE YOU LIKE I DID YESTERDAAAYYYY #mychemicalromancepic.twitter.com/uk3IOPQ1Ba — LEE ˢʸᵃ (@RKlVE__) December 21, 2019

el poder de famous last words dios #mychemicalromance pic.twitter.com/ozT1RGOHSD — andrea ◟̽◞̽ (@Iouistrench) December 21, 2019

Para cerrar la noche, My Chemical Romance tocó Vampire Money y la mundialmente conocida Helena, así como Welcome to the Black Parade.

Simplemente no puedo expresar con palabras lo que siento por ver welcome to the black parade en vivo tocada por MCR es vida, ¿ven por que existe la música? Estoy llorandopic.twitter.com/UiCJZPPxly — cafe sin azucar porfavor (@BetoXD14) December 21, 2019

El show de la banda estadounidense estuvo conformado por 20 canciones, con las cuales Gerard y compañía hicieron un recorrido a través de sus cuatro discos de estudio y en las que tocaron desde las canciones más conocidas de la banda, hasta otras que el público no se imaginó oír en vivo.