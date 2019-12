Julio César Chávez Jr. se somete a cirugía tras fractura de nariz

A través de un video en redes sociales, Julio César Chávez Jr. anunció que acaba de salir de una cirugía en la nariz luego de que anoche la pelea que pedió contra Daniel Jacobs le provocó una fractura.

En la grabación el boxeador mexicano aparece desde la cama del hospital tras haber salido de quirófano; su nariz aparece cubierta y le continúa sangrando.

Además, aclaró el motivo por el que se detuvo el combate de anoche.

“Para la gente que pregunta por qué se paró la pelea, es que no podría respirar. Y sobre todo aclarar de que en ningún momento sentí que él me venciera boxísticamente, simplemente que me metió mucho los antebrazos, me pegó un codazo, me abrió 10 puntos”

“Desde ayer me vine al hospital, me hicieron la cirugía en la nariz hoy. Nomas para decirles que él (Jacobs) no fue superior a mí, es su estilo, es un peleador muy marrullero (...) no siento que me haya ganado boxeando”.

Chávez Jr envió un saludo a sus seguidores, anunciado que en seis semanas estará de regreso para preparar una siguiente pelea.