Tengo una ventaja sobre el SAT, que yo sí se trabajar: Enrique Guzmán

"Teniendo salud, lo demás vale madres", es la nueva filosofía de Enrique Guzmán ante la vida, sobre todo ahora que pasa un momento económico complicado por la acción tomada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que le congeló sus cuentas bancarias.

"Tengo una ventaja sobre el SAT, sobre el gobierno y sobre quien quieran, que yo sí sé trabajar y mañana puedo ganar dinero otra vez", declaró el cantante y actor, al señalar que sus cuentas siguen retenidas hasta este sábado.

A principios de noviembre el cantante denunció a través de las redes sociales, que el SAT le había congelado sus cuentas sin previo aviso, en medio de diversas anomalías, entre ellas que no fue notificado en su dirección fiscal.

"Todavía no encuentran dónde cometí el error, les digo, pues búsquenle, yo no tengo prisa porque yo mañana trabajo y ya tengo para comprar mis regalos de Navidad. Ya le dije a mi mujer, si se tardan 20 años ahí quedará el dinero, alguien gozará de eso, mientras tanto mañana junto para los regalos y ya".

El cantante explicó que si bien no puede usar tarjetas de débito o crédito por estar congeladas, su dinero sigue generando ganancias.

"Es como si tuviera una alcancía ahí metida, nada más que no puedo meter la mano en nada, ni puedo aumentar nada hasta que no termine el problema".

Si bien sus abogados siguen trabajando en resolver este problema, Enrique Guzmán comentó que se aplicará a fondo en esto cuando ya pasen las fiestas decembrinas, porque sabe perfectamente que a finales de año la burocracia para.

Esa tranquilidad y equilibrio ante la adversidad, dice haberla adquirido después de la operación de reconexión intestinal que tuvo hace más de un año, la cual le ha permitido llevar una vida normal.

El retiro no está ni remotamente entre sus planes, porque no se vislumbra en su casa, sentado en un sillón viendo la televisión, pero tampoco viajando por el mundo.

"Ya viajé, ya hice todo lo que quería y no me falta nada, pero todavía puedo cantar muy bien. Estoy contento y la salud me mantiene, mientras ésta no me falle estoy del otro lado, parar no ¿para qué?"

Por el momento, Enrique Guzmán se presentará este fin de semana y del 16 de enero al 16 de febrero en el montaje Jesucristo superestrella, en el Centro Cultural Teatro I; cerrará el año el 28 de diciembre con una presentación en el Forum Mundo Imperial, como parte de su gira Se habla español, donde estará acompañado de Angélica María, Emmanuel y Mijares.

"Quienes no hayan venido a ver Jesucristo superestrella es un crimen, porque la obra está bien puesta y muy bien hecha, no hay mejores cantantes que los que tiene".

Guzmán se dice feliz con su papel de Herodes, aunque siempre quiso interpretar a Jesús, pero por la edad no le quedo más que ser el villano, papel que le ha regalado el aplauso del público en cada función.