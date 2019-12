Arrestan a Jane Fonda por quinta vez en protesta contra la crisis climática

El grupo Fire Drill Fridays (simulacro de incendio de los viernes), creado por la propia Fonda, informó en su cuenta de Twitter de la detención de la veterana intérprete y activista, y publicó un vídeo del momento del arresto cuando era esposada por los agentes.

Junto a la actriz también fueron detenidos el director de la Campaña de Océanos de Greenpeace en Estados Unidos, John Hocevar, y la activista Heather Booth.

Antes de su arresto, la actriz se había dirigido a los manifestantes desde un podio donde había un cartel con el mensaje "Feliz 82 cumpleaños, Jane" para pedir acción frente a las emisiones de gases invernadero y desde donde hizo hincapié en el vínculo entre la crisis climática y la salud de los seres humanos.

Today’s #FireDrillFriday was all about health, because climate change is a public health emergency pic.twitter.com/6myG4pEjY4