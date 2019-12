Lana del Rey donará ganancias de su nuevo álbum a organizaciones

La cantante estadounidense Lana del Rey, anunció a través de redes sociales el lanzamiento de un próximo álbum del género spoken word, aún sin título, y con el cual piensa mostrar agradecimiento y amor a su país.

En el vídeo publicado el pasado 19 de diciembre, la también autora, explica que su anunciado libro de poesía, Violet bent backwards over the grass, tomará más tiempo del esperado, y mientras lo concluye, lanzará este material el próximo 4 de enero.

Lana, se refiere a la producción discográfica como un trabajo de "poesía improvisada", que no se escuchará "especialmente pulido, sino, más bien, sucio", además de mencionar que la mitad de las ganancias del larga duración, beneficiarán a las organizaciones de nativos americanos.

La cantautora pretende ayudar a "preservar sus derechos y mantener intactas sus tierras", reveló en el video, y de esa manera hacer su propio acto de reparación, además de mostrar amor a su nación. También mencionó que una organización diferente, se beneficiará de las ganancias cada año que el álbum siga en venta.

La intérprete de Born to die, agrega que aún no sabe cómo será la distribución de la grabación, sin embargo, planea que su costo sea alrededor de un dólar, y agrega: "me encanta la idea de que los pensamientos estén destinados a ser compartidos, y que no tengan precio de alguna manera".

La también modelo, estrenó el día de hoy un nuevo video musical, en el que mezcló tres temas de su más reciente álbum de estudio, Norman Fucking Rockwell! (Norman Fucking Rockwell, Bartender y Happiness is a butterfly). El clip tiene una duración de 14 minutos y en pocas horas ha acumulado más de 400 mil reproducciones.