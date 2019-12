Transportistas exigen destitución de titular

Un grupo de concesionarios acudieron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Matamoros donde se reunirían con el alcalde Horacio Piña, pues denuncian irregularidades por parte del director de Autotransporte, Baudilio Rodríguez, razón por la que piden su destitución.

Los inconformes pertenecientes a diversas bases de taxis, así como camiones de pasajero y de carga, manifestaron que la primera situación que se presentó fue la venta de tres espacios en la base Azteca que se localiza en la avenida Niños Héroes esquina con avenida Cuáhutemoc, justo en el Centro de la ciudad y aseguraron que por cada lugar se cobró 15 mil pesos.

Luego se enteraron que el funcionario había vendido espacios en otras bases, por los cuales presuntamente cobró de 10 a 15 mil pesos, dependiendo el lugar.

Denunciaron que también se "extorsiona" a camiones que transportan cosechas de silo y otros productos, algunos de ellos particulares, pero son infraccionados por el personal de Autotransporte del Municipio, lo cual consideraron es irregular, puesto que en todo caso es una facultad del Estado.

"Desde principios de enero le hicimos llegar al alcalde (Horacio Piña) un oficio por cuestiones de trato los concesionarios y ahorita ya no es ese porque eso lo agotamos y no tuvimos respuesta, ahora es por el soborno con los taxistas. Se está afectando derechos de compañeros que tienen más de 50 años instalados en la base del centro", dijo Juan José Encerrado Neri, líder de la asociación Francisco Villa.

"Nos comentan que el alcalde no está enterado del problema y que no cree lo que está sucediendo. Pero lo que nos sorprende es que ya nos hemos manifestado varias veces y que ahora sale con que no sabe", agregó.

Dijeron que el jueves tuvieron una reunión con el presidente municipal, pero se comprometió a que en la junta que se haría en Seguridad Pública, estaría presente el director de Autotransporte, sin embargo, manifestaron que no acudió, incluso se hizo un pliego petitorio donde la demanda principal era la destitución del funcionario.

Jorge Hernández Cruz, quien se identificó como integrante de una asociación independiente de taxitas, recordó que otra situación que está pendiente es la entrega de las 70 concesiones que se autorizaron la pasada administración y que en la actual se había dicho que se cancelarían y al final de cuentas no fue así.