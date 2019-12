Inicia obra de pavimentación en ejido

Inicia obra de pavimentación de la calle principal en el ejido Jaboncillo, donde se invierten 366 mil pesos

Según las especificaciones que se dieron de la obra, son 1017 metros cuadrados de limpieza de trazo y nivelación 204 metros cúbicos de corte de terreno, 203.4 metros cúbicos de "descarpiciado", 152.55 metros cúbicos cuadrados de base de caliche triturado y 1017 metros cuadrados de riego, con demolición asfáltica de rompimiento medio y 1017 metros cuadrados de concreto asfáltico de 24 centímetros de espesos.

Los habitantes de la comunidad agradecieron al alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez la pavimentación de la calle y la edificación de los baños y la pintura de la primaria, petición que hicieron hace algunos años.

Aprovecharon la visita de las autoridad para pedirle solución al problema de falta de agua, pues dijeron pasan semanas sin el vital líquido, por lo que sugirieron que al menos les envíaran el líquido cada tercer día.

"Queremos agradecerle por la construcción de los baños y que por fin tendremos la carretera, pero no menos importante es lo del agua, porque creo que es algo básico. Hemos andado con el comisariado con el presidente, con colaboradores que tiene . No crean que lo hemos echado al olvido, quisiéramos que en el Simas hicieran el compromiso de que aunque sea cada tercer día nos dieran agua", dijo uno de los asistentes.

El alcalde aseguró que atendería la situación y al tomar el micrófono dijo que la pavimentación como el mejoramiento de la escuela había sido un compromiso de campaña.

"Alguien me dijo: vamos a votar por el cambio pero nomás no vayan a salir como los otros que prometen y no cumplen y me acuerdo mucho de esa situación y hoy vengo con gran agrado a iniciar la obra".

