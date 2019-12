Acaba la espera, se estrena The Witcher

La serie de tintes épicos y fantasiosos, The Witcher, que narra la historia de "Geralt de Rivia" a quien da vida Henry Cavill, ha llegado a Netflix.

Durante meses la adaptación de la famosa saga de libros que también pasó por el mundo de los videojuegos, generó muchas expectativas después del fenómeno de Game of Thrones, pues muchos esperan llene el agujero que dejó el show de HBO.

Este título de fantasía ha cobrado gran popularidad en su natal polaco, basada en las novelas del autor Andrzej Sapkowski, que cuenta la historia de un cazador de monstruos llamado "Geralt de Rivia" (Henry Cavill), quien viaja por el Continente en búsqueda de monedas y desafíos.

Su vida errante cambia cuando su destino se cruza con el de la hechicera "Yennefer" (Anya Chalotra) y el de la princesa "Cirilla" (Freya Allan), mejor conocida como "Ciri", la heredera del caído reino de Cintra.

La saga de The Witcher, consiste en siete libros publicados entre 1992 y 1999.

Inicialmente popular sólo en Europa, sin embargo, su notoriedad se extendió alrededor del globo con la salida de un videojuego en 2007 por la entonces desconocida compañía CD Projekt.

Los sucesivos The Witcher 2: Assassins of Kings (2011) y sobre todo The Witcher 3: Wild Hunt (2015) se encargaron de elevar esta saga a la fama mundial.

Tras su llegada a la plataforma de Netflix, los fans ya han dado sus primeras impresiones de esta épica saga cuya primer temporada se compone por 8 capítulos.

"Había leído a alguien decir que el primer capitulo de The Witcher era mejor que la ultima temporada de Juego de Tronos y creía que estaba exagerando. Bueno pues ya lo he visto y confirmo que no estaba exagerando #TheWitcherNetflix".

"Podemos decir que el primer capítulo de #TheWitcherNetflix es mejor que toda la temporada final de GOT!!!!!!".

"Acabo de ver el 1er episodio de #TheWitcherNetflix y ha habido algunas situaciones que se me han hecho algo artificiales, pero en líneas generales ha estado a buen nivel.

Buenas actuaciones, batallas bien hechas y banda sonora a la altura de lo esperado. Bastante contento", fueron algunos de los comentarios que ayer realizaron los usuarios en las redes sociales tras ver la serie.