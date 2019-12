Danna Paola es la artista femenina más escuchada en México

La cantante mexicana Danna Paola se convirtió en la artista femenina más escuchada de 2019 en México gracias al tema Mala fama, con el que ha llegado a más cien millones de reproducciones.

En su cuenta oficial de Twitter, Danna Paola expresó: “¡No lo puedo creer! Fui la artista femenina de Pop más escuchada en México en YouTube este 2019 ¡Viva la música!”.

Su tema Mala Fama se ubica en el puesto número dos de los 50 temas más escuchados del género pop en México, mientras que la primera posición la ocupan Sebastian Yatra y Reik con la canción Un año.

Pero también Oye Pablo, que Danna Paola lanzó en agosto pasado, se encuentra en el sitio número 15; artistas como las cantantes Ariana Grande y Gloria Trevi tienen más de dos temas posicionados en dicho conteo.

Por su parte, el cantante Carlos Rivera colocó la canción Me muero con más de 141 millones de reproducciones, en el lugar número 10 pese a que el tema fue lanzando en el 2018; Sería más fácil, del mismo intérprete, se posicionó en el lugar número 12, y Te esperaba alcanzó el número 34.

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish ocupó varios lugares dentro del conteo gracias a los temas Lovely, You should see me in a crown, Bad guy y Bury a friend, los primeros dos lanzados en 2018 y los últimos publicados en 2019.