Ariel Miramontes sale de su zona de confort

Con la sonrisa a flor de piel, Ariel Miramontes reconoce que 2019 ha sido para él un año de retos, en el que tuvo la oportunidad de salir de su zona de confort para mostrar su versatilidad en otro espacio como es el teatro musical.

Sugar es la apuesta con la que Miramontes dio un giro a su carrera, ya que esta historia le ha permitido mostrar que es un actor camaleónico y que no está dispuesto a encasillarse en el personaje de Albertano Santacruz, con el cual se dio a conocer.

"Adoro el personaje y le estoy agradecido por lo que me ha dado, sin embargo necesito probar otros horizontes y aunque lo había hecho fue hasta ahora con Sugar que me he podido demostrar que soy un actor que lo mismo puede cantar que bailar”, comentó en entrevista.

"Este montaje simboliza mucho en mi carrera y aunque en un principio hubo nervios hoy lo disfruto más que nunca", dijo el actor, quien en esta puesta en escena comparte créditos con Cassandra Sánchez Navarro, Arath de la Torre y Benito Castro, entre otros.

Respecto a su regreso a la televisión explicó que hay varios proyectos, entre ellos una nueva temporada de Pequeños gigantes, donde participaría con su personaje de Albertano Santacruz, "encaja en este formato por ese estilo desenfadado y ligero".

Además esa emisión "me ha llevado a hacer buenos amigos como Carol Sevilla, Verónica Castro o Miguel Bosé, me la pasó bien y me gusta".

"No sé si haya otra temporada de Nosotros los guapos, por lo mientras el próximo año se estrenarán unos capítulos más que ya fueron grabados”, dijo el actor minutos previos a entrar a escena para dar vida a Jerry, quien debe transformarse en Dafne para ocultarse en el musical Sugar.