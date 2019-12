'No somos adversarios', ediles del PRI a Zermeño

La fracción del PRI en el Cabildo de Torreón pidió al alcalde Jorge Zermeño "no equivocarse", esto en referencia a las declaraciones que ha realizado en días recientes respecto a presuntos "adversarios políticos" que tratan de desvirtuar y critican constantemente las acciones de la actual administración.

Fue el coordinador de la fracción tricolor, José Antonio Gutiérrez Jardón, quien llamó al alcalde Jorge Zermeño a evitar utilizar ese tipo de calificativos para ellos como ediles, o bien, para cualquier voz que haga señalamientos sobre lo que se hace en el actual gobierno, además afirmó que para el próximo año seguirán apoyando al Ayuntamiento desde su posición y dentro de un ánimo de respeto institucional.

"Yo le pediría al alcalde que reflexione sus expresiones porque, para empezar, no somos adversarios, el problema es que nos ha visto como adversarios desde el principio de la administración cuando nosotros estamos trabajando también, nosotros vamos a observar una y otra vez cuando nosotros no estemos de acuerdo con el actuar de la administración, pero eso no quiere decir que somos adversarios, eso es cuando hay una contienda o una competencia, aquí no, aquí vamos a trabajar juntos y se lo he dicho al alcalde, podemos trabajar juntos", dijo Gutiérrez Jardón,.

Fue durante la Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo que el propio alcalde, Jorge Zermeño, pidió la palabra para dirigirse a los ediles, a quienes les deseó a todas y todos unas "felices fiestas, en compañía de sus familias".

Minutos después de finalizada la sesión de cabildo, Gutiérrez Jardón y el propio Zermeño intercambiaron palabras y se dieron un abrazo.