Profeco alerta por fallas en asientos y cinturones de Mercedes-Benz

Diversos modelos de la marca Mercedes-Benz presentaron fallas en los asientos delanteros que podrían aumentar el riesgo de lesiones en los pasajeros en caso de colisión, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) envió una alerta para que se lleven a reparar.

El llamado que hace la Profeco y Mercedes-Benz es llevar el automóvil a la agencia para comprobar que el respaldo abatible del asiento izquierdo y derecho esté enclavado correctamente, para en su caso renovarlos.

Se trata de los vehículos AMG c43 4matic, AMG c63, AMG c63s, c180, c200, c250, e400 4matic año modelo 2019, así como a los autos s400 y s500 año modelo 2017.

Existe la posibilidad de que 279 de esas unidades comercializadas en nuestro país no tengan bloqueados por completo los respaldos del asiento del lado derecho de los asientos delanteros.

"La empresa advierte que si hubiera objetos no asegurados sobre los asientos traseros del vehículo, estos probablemente no quedarían retenidos en caso de accidente si el respaldo del asiento no está debidamente bloqueado, aumentando así el riesgo de lesiones para los pasajeros que ocupan los asientos delanteros".

Del modelo 2017 Mercedes-Benz s 400 y s 500 año son cinco automóviles que se comercializaron en México, vehículos los que se les debe renovar el cinturón de seguridad para el asiento del conductor y del acompañante.

"En caso de accidente con resultado de activación de los correspondientes pretensores de cinturón, podría ocurrir que estos no se activasen. De ser así, no estaría garantizado el efecto de retención de estos pretensores de cinturón, aumentando el riesgo de que los pasajeros sufran lesiones".

Las campañas iniciaron el 10 de junio de 2019 y tiene vigencia de un año y para contactar a Mercedes Benz México hay que llamar al 800 002 4365 o dirigir un correo electrónico a la dirección [email protected]