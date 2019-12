Ozzy Osbourne cuenta su historia junto a Sharon en nuevo video Under the graveyard

El músico británico Ozzy Osbourne lanzó el video de su sencillo Under the graveyard como adelanto de su próximo álbum de estudio Ordinary man, que se estrenará el próximo año.

El material audiovisual del artista de 70 años fue dirigido por el director de cine, videos musicales y guionista Jonas Akerlund, quien ya ha trabajado anteriormente con Osbourne en los clips de Let me hear you scream y Gets me through.

El video semiautobiográfico fue filmado en Los Ángeles y cuenta con la participación de actores como Jack Kilmer, quien interpreta a Ozzy Osbourne, y Jessica Barden, quien da vida a Sharon Osbourne.

La historia se ambienta en los años 70, en los inicios de la carrera de Ozzy como solista y muestra “lo oscura que puede ser la vida y cómo el tener a alguien que te ayude y que te ame puede cambiar todo lo demás”.

“Para Under the graveyard, Jonas Akerlund desarrolló la historia en una minipelícula, pero para ser honesto, me es muy difícil verla, ya que me hace recordar las etapas más oscuras de mi vida. Gracias a Dios, Sharon estuvo ahí para levantarme y creer en mí. Fue la primera vez que estuvo ahí para apoyarme y reconstruirme desde cero, pero ciertamente no fue la última vez”, comentó Osbourne.

El tema recientemente alcanzó la primera posición en el chart de radio de rock de Estados Unidos y ha acumulado más de 5.4 millones de reproducciones hasta la fecha.