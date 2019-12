Carmen de MasterChef ya no cocinará para la reina Isabel II

Carmen Miranda, ganadora de MasterChef 2019, informó este viernes a través de sus redes sociales que la posibilidad de cocinar para la reina Isabel II ha quedado descartada.

La potosina atribuyó dicha situación a la información publicada por Esquire respecto a que cocinaría para la monarca, reconociendo que en algún momento dijo que existía la posibilidad del próximo año estar cocinando para ella, lo que ya no sucederá debido a la divulgación de la información.

“Lamentablemente me llegó la noticia cuando estaba por abordar el avión a Francia y no pude acercarme a todos los medios para aclarar el tema. Una persona publicó información que no es correcta y no se imaginó lo que esto podría ocasionar, ahora mismo mi futuro y de terceros se ha visto comprometido. En alguna ocasión dije que existía la posibilidad del próximo año estar cocinando para la reina pero ahora debido a esta nota, esa posibilidad ahora ya no existe”, escribió en el comunicado.

Asimismo, ofreció disculpas al chef Fernando, quien presuntamente la invitó a formar parte del equipo de cocina del Palacio de Buckingham liderado por él, al igual que pidió discreción sobre el tema que calificó como delicado.

“De la manera más atenta les pido discreción en el asunto por que es algo bastante delicado. Le quiero pedir una disculpa pública al Chef Fernando por todo el daño causado”, finaliza el mensaje.