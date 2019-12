Aislinn Derbez conquista Instagram al posar en posa en tolpess

La hija de Eugenio Derberz, Aislinn Derbez, presumió en redes sociales su figura con un deslumbrante topless que encantó a sus seguidores.

La instantánea compartida a través de Instagram, muestra a la actriz de 32 años, sobre una roca luciendo su cuerpo únicamente en short, mientras cubre sus atributos con ayuda de sus brazos.

Así mismo la joven aprovechó para expresar que desde hace 3 años no se había sentido tan cómoda con su cuerpo.

"Creo que hace 3 años no me había vuelto a sentir tan cómoda con mi cuerpo. Había hecho muy poco ejercicio en los últimos 3 años pues me enfoqué más en mi proceso de maternidad y los ajustes hormonales tan extremos que viví", agregó Aislinn en la publicación que hasta el momento ha conseguido más de 670 mil me gusta.