Mariah Carey lanza nuevo video de All I Want For Christmas Is You

Mariah Carey celebra que su famoso tema navideño All I Want For Christmas Is You llegó al número 1 de la lista Billboard Hot 100 con el lanzamiento de un nuevo video del villancico que cumple 25 años de su estreno.

En el clip, la artista de 49 años aparece vestida de “Mamá Noel” cantando y bailando junto a maniquíes de “Santa Claus” que cobran vida en la imaginación de una niña en cuya mente se desata una fiesta navideña con nieve, patinaje y golosinas. La niña protagonista se encuentra en medio de la celebración rodeada de osos de felpa, soldados de plomo gigantes y regalos, mientras que Carey canta y baila con alas de ángel. All I Want For Christmas Is You nunca había llegado al número 1 en Estados Unidos, sin embargo, la semana pasada logró encabezar la lista Billboard Hot 100 a 25 años de su debut, convirtiéndose en su decimonoveno #1 en su país. La diva se encuentra a un hit de igualar el récord obtenido por The Beatles.