Emilia Clarke se olvida de dragones para debutar en teatro

La actriz Emilia Clarke, quien interpretó a “Daenerys Targaryen” en la serie de televisión Game of Thrones, debutará en teatro en el West End de Londres, Inglaterra, con la adaptación moderna de Anya Reiss de la obra The Seagull, de Anton Chekhov.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Clarke interpretará a “Nina”, quien es una de las cuatro protagonistas de la puesta en escena ambientada en el campo ruso del siglo XIX con un elenco de personajes insatisfechos con sus vidas.

El personaje de “Nina” es una chica de 19 años romántica desesperada que anhela una carrera en el escenario, pero su búsqueda por el amor revela su inocencia sobreestimada por quienes la rodean y su lado ambicioso.

Aunque hasta el momento no hay más detalles del resto del elenco, la adaptación de The Seagull será dirigida por Jamie Lloyd y su fecha de estreno está prevista para el 11 de marzo en el teatro The Playhouse.

Clarke interpretó a “Daenerys Targaryen” en Game of Thrones, que concluyó su octava y última temporada este año; también apareció en Solo: A star wars story y en Me before you.

En noviembre pasado, la actriz británica denunció que la producción de la serie Game of Thrones la convencía de hacer escenas de desnudos para no decepcionar a sus fans.

Recordó que le resultaba difícil poner límites, pues hace casi 10 años, cuando comenzó el rodaje tenía 22 años, era una actriz primeriza y “más ingenua… He tenido peleas en el set de filmación. Decía que no, que me cubría con una sábana. Y me replicaban: ‘No querrás decepcionar a tus fans”.