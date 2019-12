'Los reto a que me tapen la boca', dice AMLO al defender a Bartlett

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Manuel Bartlett luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo exoneró de señalamientos de conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias.

Durante su conferencia matutina de este viernes, el titular del Ejecutivo federal sacó un pañuelo blanco, retando a sus opositores a que le "tapen la boca" y prueben que existe corrupción en su gobierno.

"En mi gobierno no hay corrupción. Y los reto a que me tapen la boca. No somos iguales, ahora que están pasando por un mal momento dicen: Bartlett es corrupto. No, pruébenlo", señaló el presidente.

En ese sentido, López Obrador deslindó el pasado del director de la Comisión Federal de Electricidad y subrayó que la investigación de la SFP ya determinó que no incurrió en corrupción durante su administración.

"Ahora, lo que hizo antes eso se juzga y cada quien tiene que responder. Pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió", afirmó el mandatario.

En la conferencia de prensa, dijo también que una cosa es que Bartlett pueda caerle mal a alguna persona, pero que en realidad, "si no tiene responsabilidad es un asunto legal y moral también".

Afirmó que en su administración no existe la práctica de proteger a unos y destruir a otros.

"Tenemos que ser objetivos y responsables. Si hay un servidor público corrupto no sólo se va a su casa, se va a la cárcel", dijo.

Ayer, la Secretaría de la Función Pública exoneró a Bartlett Díaz de haber actuado bajo conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, y tráfico de influencias por la adquisición de inmuebles y propiedades por parte de su pareja e hijos, así como por la participación de ellos y él mismo en empresas, y por no haberlo reportado en su declaración patrimonial.