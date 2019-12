Investigan fraude en alumbrado público de Gómez Palacio

Leopoldo Jiménez Mercado, director de Servicios Públicos Municipales, consideró que hay una presunción de fraude en el caso de la empresa proveedora de lámparas del alumbrado público, al no haber entregado lo que se acordó en la licitación, que además se estableció en el contrato.

Ayer se informó que el Ayuntamiento de Gómez Palacio procederá legalmente contra la empresa Electro Voltaje Laguna S. A. de C.V., proveedora de dos mil 23 lámparas de tecnología LED, por no cumplir con las especificaciones técnicas de que los equipos fueran abatibles, pues se entregaron luminarias fijas. El contrato que se le otorgó es por 7 millones 877 mil pesos, en recursos procedentes del Ramo 33.

Jiménez Mercado señaló que, al momento de hacer la licitación, para estar en igualdad de condiciones con las demás empresas participantes, se requiere cotizar "peras con peras y manzanas con manzanas, no puede una empresa cotizar una luminaria que dice que va a ser abatible, las otras cotizaron luminarias abatibles y entrega fijas, entonces eso no sé si sea dolo o que luego negociaron, no hubo una cancha pareja para las empresas que participaron en esa licitación".

Expuso que tanto la convocatoria como el contrato, e incluso la factura que entregó la empresa, habla de luminarias abatibles. El funcionario prefirió no brindar un monto económico e insistió en que no se cumplió con el contrato.

El director de Servicios Públicos dijo que se procederá a presentar una demanda mercantil y de ahí se podrían otros temas legales. En el aspecto técnico, dijo que las luminarias que la empresa entregó funcionan, pero causan un problema porque el brazo no es compatible con el poste y se empató con trozos de madera para poderla dejar fija.

"Eso nos ha provocado vandalismo en los ejidos, no están bien fijas esas luminarias, se han incluso robado algunas", comentó. Indicó que 57 comunidades del área rural fueron beneficiadas con estas lámparas.

Jiménez Mercado dijo que se han solicitado las certificaciones de las luminarias por parte de la Comisión Federal Electricidad (CFE), para verificar que cumplan con la Norma Oficial Mexicana, pero la empresa no ha respondido.

El tema se abordó en la sesión de Cabildo del pasado miércoles, como parte de las modificaciones al presupuesto del Copladem para el ejercicio fiscal 2019.

Pendiente