Guillermo Del Toro elogia trabajo de Adam Sandler

A través de sus redes sociales, el productor de Historias de miedo para contar en la oscuridad dijo que Sandler, quien se alejó de sus personajes de comedia, "confirma cuán poderoso puede ser como actor dramático".

Asimismo, elogió el trabajo de los directores, los hermanos Josh y Ben Safdie, con la historia policiaca, en la que "Ratner", un joyero carismático con un cuestionable negocio en Nueva York, siempre asume el máximo riesgo; "Vi Uncut gems. ¡Me encantó! Los hermanos Safdie lo hicieron otra vez. Cada parte está hecha a la perfección".

Saw UNCUT GEMS. Loved it! The Safdie bros. do it again. Very difficult pitch to sustain and they do it! Every part is cast perfectly but Adam Sandler confirms how commanding and powerful he can be as a dramatic actor. pic.twitter.com/bpUISLmeP7