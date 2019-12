Emma Stone podría unirse al Universo de Marvel

Emma Stone podría ser la nueva integrante del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), luego de que circulara información que señala a la actriz en la mira de Marvel Studios para integrarse en su próxima serie de Disney Plus, a WandaVision.

De acuerdo con el sitio We Got This Covered, Stone estaría siendo considerada para el papel de "Abigail Brand", una mutante y agente de la organización conocida como SWORD.

Se trata de una subdivisión de SHIELD que se especializa en proteger a la Tierra de amenazas extraterrestres, y gracias a imágenes filtradas del set se sabe que hará su debut en la serie.

Desde su primer aparición en los cómics de Marvel en 2004, SWORD ha sido supervisada por "Abigail Brand", quien es la contraparte de "Nick Fury" e hija de un extraterrestre y madre mutante, por lo que es mitad humana, sin embargo, capaz de crear explosiones de energía lo suficientemente poderosas para incendiar metales terrenales.

La incorporación de SWORD en la serie WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany repitiendo sus roles como "La Bruja Escarlata" y "Visión", hace casi seguro la aparición de "Abigail" en la trama. Aunque no hay nada confirmado aún, por lo pronto Emma trabaja para la casa de Disney en el live-action centrado en "Cruella de Vil".

La actriz no es del todo una extraña del mundo de los superhéroes, antes de ganar el Oscar a mejor actriz fue parte del mundo arácnido junto a Andrew Garfield en El Sorprendente Hombre Araña y su secuela y les regaló así a los fanáticos una de las escenas más tristes: la muerte de Gwen Stacy.

Sin embargo, debido a que su personaje muere, no tuvo la oportunidad de desarrollar su talento actoral en el marco de las cintas basadas en cómics.

Por otra parte, hay que recordar que "Abigail Brand" es una mutante, y que su organización hizo su debut en las páginas de un cómic de X-Men. Esto deja al aire la pregunta de si SWORD se perfila como la primera propiedad previamente controlada por Fox Studios que se introdujo en el Marvel Cinematic Universe desde la absorción de Fox por Disney y si se tomará como parteaguas para seguir introduciendo más y más mutantes, por lo tanto, de ser Emma o no quien obtenga el papel sigue siendo interesante saber hacia a donde irán con este nuevo personaje.