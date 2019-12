Unidad involucrada en accidente 'no tuvo la culpa', dice director de la DSPM

Respecto al nuevo accidente que protagonizó durante el miércoles una patrulla de la Policía de Torreón, el director de la corporación, Primo García, señaló que se trata de un caso en el que presuntamente no habría responsabilidad del agente conductor.

El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) señaló que se encuentran al pendiente del desahogo de la indagatoria correspondiente, esto ante el Tribunal de Justicia Municipal, aunque por revisiones previas del peritaje han podido establecer que al menos en esta ocasión la responsabilidad no fue de los elementos a su cargo.

"Hasta donde me informaron, la unidad no tuvo la culpa, el conductor de la unidad no tuvo responsabilidad, incluso querían llegar a un acuerdo con la persona lesionada de la motocicleta, pero no se pudo porque al parecer tenía una fractura expuesta".

Habló además de la capacitación en conducción de unidades de rescate y emergencia que proporciona la Policía Federal, misma que en este 2019 fue a través de unos 19 cursos de manejo "especial", no solamente para los agentes operativos, sino para la totalidad de personal de la corporación.

Señaló que se trata de capacitaciones que no se suspenden, además que de forma constante se les pide a los elementos que van en patrullas que tengan "cuidado" al circular en toda la ciudad, además de que solamente pueden emplear velocidad alta cuando se dirigen a llamados de emergencia, en los que además deberán de emplear sus códigos de advertencia (torreta y sirena).

Sin justificar los percances que han sido responsabilidad de los elementos al volante, pidió tomar en cuenta que las patrullas realizan recorridos permanentes, las 24 horas del día y casi siempre en atención a emergencias.

"Permanentemente los tenemos con cursos, en este año aproximadamente recibieron 19 cursos de manejo todo el personal, pero tomar en cuenta que se recorren diario un promedio de 60 mil kilómetros, entonces eso conlleva cierto riesgo.... imagínese 60 mil kilómetros que se recorren en promedio diario por las unidades y muchas veces hay que elevar un poquito la velocidad por razones del auxilio y pues conlleva cierto riesgo".

García admitió que sigue pendiente el tema de cobertura total del seguro a los agentes que viajan en la parte trasera de las unidades, toda vez que se han registrado percances en los que ellos mismos salen lesionados y no se les realiza ningún pago por haber viajado en las cajas de las patrullas pick-up.

"No, están aseguradas las unidades pero a los que van adentro del vehículo, todavía no (afuera). Se está hablando con la aseguradora, pero como muy poca gente anda atrás, pues por lo mismo", señaló el titular de la Policía de Torreón.

Accidentes