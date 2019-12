Cabildo hace 'carta' a Santa Claus

Varias peticiones a Santa Claus y a los Reyes Magos, así como algunos pendientes de la administración municipal, salieron a relucir durante la última sesión de Cabildo de Lerdo y también después de la misma.

Primero, el regidor panista Ángel Luna, denunció que a más de 100 días de gobierno del alcalde Homero Martínez Cabrera, el Ayuntamiento no le ha entregado las actas de entrega-recepción de la administración pasada al Cabildo y agregó que no se puede tratar al cuerpo edilicio "como esferas de pino de Navidad, en donde solamente estamos de adorno, eso me parece que ya no puede esperar más".

También denunció que con la próxima entrada en funciones de la empresa que prestará el servicio de Limpieza, el Ayuntamiento todavía no ha definido de dónde se pagará la indemnización de los trabajadores que actualmente se desempeñan en dicha área y tampoco ha aclarado el número de empleados que seguirán prestando sus servicios en el actual gobierno.

El regidor de oposición también cuestionó que solamente se ha citado una vez al Consejo de Administración del Sapal, aún y cuando "hay un sin fin de pendientes en el sistema de agua", además de que se desconoce en qué proceso va la demanda de la empresa concesionaria de la planta tratadora de agua, así como los resultados "en números" del programa "Borrón y Cuenta Nueva".

Finalmente, el regidor dijo que solicitó a la Tesorería Municipal que le mostrara los auxiliares de la cuenta pública, pues en el pasado mes de septiembre hay algunos gastos que no se justifican y que corresponden a viajes y viáticos.

En respuesta, el secretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez, dijo que ayer mismo se entregaría el expediente del acta de entrega-recepción por parte de la contraloría municipal y recordó que será este viernes que sesione el Consejo de Administración del Sapal, a las 10:30 horas.

En el caso de los auxiliares, indicó que la Tesorería Municipal está abierta a aclarar cualquier tipo de situación. Por su parte, el regidor de Morena, Héctor González, dijo que a propósito del espíritu navideño, su fracción no ha podido analizar la nómina municipal, porque el Ayuntamiento no se las había hecho llegar.

"Como nos portamos un poquito mal, pues no nos llegó y no hemos podido analizar lo que pedíamos, la nómina. Santa Claus no nos ha escuchado, ojalá y los Santos Reyes nos la hagan llegar. También era el asunto de la entrega-recepción y como no hemos tenido respuesta del exceso personal, propongo, pido, que cada director nos entregue una relación del personal a su cargo y las funciones que desempeñan, para saber si se justifica o si faltan, que se hagan los ajustes correspondientes, ojalá que los Santos Reyes nos escuchen y nos atiendan ", expresó.

En su intervención, el secretario del Ayuntamiento le contestó que: "Gracias regidor, pues fíjese que los escuchó el niño Dios", esto en referencia a que ayer por la mañana, la nómina ya se le había enviado a su correo electrónico.

Por otro lado, el regidor del PRI, José Guadalupe Padilla Saldívar, destacó que el Municipio haya pagado a tiempo su aguinaldo a los trabajadores, así como también la aprobación de la línea de crédito por hasta 30 millones de pesos y la realización de obras públicas en algunas comunidades de Lerdo, entre otras. Al final de su intervención, el edil llamó a trabajar en beneficio de las familias de Ciudad Jardín y envió un mensaje navideño al Cabildo.

Al término de la sesión, el alcalde Homero Martínez Cabrera, dijo que si a Lerdo no le hubiera llegado el recorte de 29 millones de pesos por concepto de participaciones federales, el Municipio tendría finanzas sanas y no hubiera existido la necesidad de solicitar la línea de crédito que autorizó el Cabildo.

Además, mencionó que todavía "estamos ahí apostándole y prendiéndole las velas a Santa Claus" para que entre el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) que marca la ley y que la Federación etiquete el recurso que está aprobado en el Diario Oficial.

"Si nosotros de aquí al 31 de diciembre recibimos ese recurso, cerraríamos un año con finanzas sanas", concluyó el alcalde.