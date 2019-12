'No sabíamos que vendrían muchas más'

A 10 años de búsqueda, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fuundec - Fuundem) señala que la cifra de personas desaparecidas se ha multiplicado en todo el país, pasando de 21 personas que solo buscaban inicialmente a más de 40 mil.

En un comunicado de prensa se informó que el 19 de diciembre de 2009 varias familias decidieron denunciar públicamente la desaparición de 21 personas en Coahuila, todas registradas en ese año."No sabíamos que no eran las primeras, ni que vendrían muchas más".

Señalaron que a 10 años, la cantidad de desaparecidos se ha multiplicado. Las cifras han crecido a más de 40 mil personas a nivel nacional, por lo que muchas más familias están vivienda esta tragedia humanitaria en donde no pidieron estar.

El posicionamiento que hacen estas agrupaciones junto al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Centros de Derechos Humanos Juan Gerardi es el siguiente: "no hay ni verdad ni justicia sobre los desaparecidos".

Se mencionó que por ello hoy alzan nuevamente la voz, para denunciar que el Estado Mexicano no solo no los han buscado, sino que ha sido omiso para encontrarlas, asegurando que no hay voluntad política para ello.

Denunciaron que esta situación de indiferencia y falta de solidaridad la han experimentado en su peregrinar por instituciones públicas, con ministerios públicos.

"Han sido años de obstáculos y además de pérdidas de evidencias que podrían haber servido como líneas de investigación para llegar a sus familiares desaparecidos", señalaron.

También se quejaron de que se ha perdido información y no ha habido aún justicia rápida y expedita que lleve a castigar a los perpetradores. "Estamos igual o peor que en un principio", acusan.

En la misiva se destacó que en estos 10 años han logrado algo valioso: "caminar unidas y alzar las voces, siendo esta nuestra fuerza".

Se relata que las familias, a raíz de estos hechos, ya no son las mismas. Están ahora más fuertes y ya no creen en las autoridades.

A raíz de esta tragedia humanitaria se asegura que las familias han crecido, se han formado y ahora conocen sus derechos y de quienes han desaparecido.

Reiteraron que hoy más que nunca su amor de madres, padres, esposas, hermanas e hijos, los impulsa a continuar con esta lucha digna, incansable y colectiva hasta encontrarlos.

Afirmaron que mientras el Estado Mexicano apuesta al cansancio, al olvido y a la muerte, las agrupaciones manifiestan que le están apostando a la esperanza, a la memoria y a la vida.

Advirtieron al Gobierno que en tanto cualquier miembro grite el nombre de un familiar desaparecido, muestre su fotografía y exija su regreso a su hogar, todos lo estarán buscando en forma incansable.