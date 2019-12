Shawn Mendes desprecia a fans mexicanos

Shawn Mendes pasea por los alrededores del hotel en donde se hospeda. Durante su caminata estuvo rodeado de elementos de seguridad personal que no dejaron que ningún admirador o cualquier persona se le acercara. Por la mañana, el cantante canadiense fue captado caminando por las calles aledañas al metro Sevilla y aunque algunos de los transeúntes lo identificaron y querían aprovechar el momento para tomarse una "selfie" o por lo menos saludarlo, su seguridad se los impidió.

El pasado miércoles desde muy temprano, cientos de admiradores del intérprete de éxitos como In my blood y Señorita, entre otros, esperaron durante todo el día con la esperanza de saludarlo y llevarse a casa un autógrafo. Y a pesar de que le llevaron un mariachi que le cantó a fuera del hotel por casi una hora aproximadamente, sus deseos no pudieron ser cumplidos porque el cantante no salió. Hasta el momento solo un niño que se encontraba desayunando dentro del hotel con su familia, al mismo tiempo que Shawn, pudo retratarse con él.

Mendes se presenta hoy jueves en el Palacio de los Deportes, siendo esta la primera fecha de tres presentaciones, que culminan el próximo sábado 21 de diciembre.