AMLO pide a gabinete no bajar la guardia contra la corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su gabinete legal y ampliado redoblar esfuerzos, no bajar la guardia en el combate a la corrupción y continuar con política de austeridad republicana que ha generado ahorros por más de 300 mil millones de pesos.

De acuerdo con los funcionarios consultados, durante la última reunión de gabinete del año, el presidente López Obrador, al que describieron con buen humor, celebró el avance de la "Cuarta Transformación" e incluso les dio luz verde para que todos aquellos que "no tuvieran pendientes" se fueran de vacaciones.

Al término de la reunión, que duró aproximadamente 45 minutos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó que fue muy buena reunión. "El Presidente está muy contento, muy satisfecho del equipo, y nos deseó Feliz Año, Navidad, nos dijo que cuando menos nos tomemos unos días con las familias", refirió.

Sánchez Cordero señaló que el titular del Ejecutivo dijo que estaba muy contento con su equipo y que no habría cambios en el Gabinete. "A darle más duro, para el próximo año, a trabajar más, yo lo sentí muy contento; lo que sí me dijo (el presidente) es que cada día me veo más joven", expresó entre risas.

La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, dijo que fue una reunión de evaluación donde el presidente manifestó que está contento por el avance del gobierno. "Nos pidió seguir así, redoblar el esfuerzo y fue una buena reunión en términos generales", apuntó.

Señaló que en su mensaje les pidió no bajar la guardia en el combate a la corrupción, pero sobre todo mantener una actitud honesta como servidores públicos.