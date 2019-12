Enamorándonos dejará de transmitir episodios de Brian, concursante asesinado

Tras el asesinato de Brian del Prado, concursante de Enamorándonos, el programa ha decidido dejar de transmitir 10 episodios donde aparece el joven para no causar controversia.

El periodista de espectáculos Gil Barrera reveló a través de sus redes sociales, que la decisión se produjo luego de la polémica que surgió en torno a los posibles vínculos de los participantes con la delincuencia organizada.

Por lo que a pesar de haber hecho la inversión en la grabación de los capítulos, que no son baratos, enamorándonos ya no mostrará al aire la imagen de Brian del Prado, para que el nombre de la emisión televisiva no se vea asociada con la delincuencia.

Estoy en posibilidad de informar que, se tiraron a la basura cerca de una decena de capítulos del programa @EnamorandonosTV de @Azteca

Aseguran que lo hicieron,porque en ellos aparecen varios concursantes que fueron asesinados o involucrados en actos delictivos. — Gil BArrera (@GILBArrera) December 18, 2019

Esta no es la primera vez que el elenco de Enamorándonos entra en polémica, ya que en mayo de este mismo año, Nataly Michel Rodríguez Romero, exconcursante del programa, fue hallada muerta en su departamento con signos de violencia. Entre los principales sospechosos se encuentran su expareja Luis Arturo "N", quien aún no ha sido localizado, y “El Pollo”, un sicario de la Unión Tepito.

Según la carpeta de investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX) existen testimonios que vinculan tanto a Brian del Prado como a Nataly con la venta de drogas en la capital mexicana y en particular con la organización criminal conocida como La Unión Tepito.