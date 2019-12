Ricky Martin se "moverá" en Torreón y de qué manera.

El cantante se prepara para regresar a la Comarca Lagunera el próximo año, dentro su nueva gira, que llevará por título Movimiento.

Ocesa y el propio Ricky confirmaron ayer en sus redes sociales el concierto en la región; tendrá lugar el 14 de marzo en la Explanada de la Feria de Torreón, y a nivel local será operado por Showcase Entretenimiento.

De acuerdo con la información difundida, los días 19 y 20 de diciembre habrá una preventa especial de boletos a través de un conocido banco. La venta quedará abierta al público desde el sábado 21 en eTicket y taquillas de la feria.

El anuncio de la visita de Ricky se volvió viral entre los usuarios de Facebook, Instagram y Twitter.

El boricua hizo mancuerna con su director de cabecera, Jaime King, quien lideró la residencia en Las Vegas, All In (2017) y dirigió las giras Livin' La Vida Loca Tour (1999) y Black and White Tour (2007), para darle vida a Movimiento.

"Esta es una oportunidad imperdible para ver en vivo a uno de los intérpretes más icónicos y legendarios en sus conciertos más espectaculares hasta la fecha, que se convertirán en una celebración a su carrera, sin duda pilar en la historia del pop latino", menciona Ocesa en un comunicado.

La historia musical de 2020 del artista comenzará a escribirse a partir del 7 de febrero, cuando comience gira en el escenario del Coliseo de Puerto Rico, algo que lo tiene bastante entusiasmado.

El astro ofrecerá a sus seguidores un espectáculo completo, al reunir una gran parte de sus éxitos, como Livin' La Vida Loca, Shake Your Bon Bon y Vuelve, sumados a los más recientes en su amplia discografía, como son La Mordidita y Vente Pa'cá.

De igual manera, ofrecerá a los laguneros algunos de los temas que el ex Menudo está creando para su siguiente álbum de estudio.

"Será un montaje de la más alta tecnología, con el diseño de escenario e iluminación más tecnológicamente avanzados de su carrera.

"Cada canción representará en el escenario nuevas inspiraciones temáticas que funcionarán como complemento a la interpretación del astro puertorriqueño y a las impresionantes coreografías de su cuerpo de baile", agrega la misiva.

La última vez que Ricky visitó Torreón fue el 7 de diciembre de 2016. Ese día ofreció una noche de locura y fiesta en el Coliseo Centenario.

Al ritmo de Mr. Put it Down, el Coliseo se prendió entre gritos por el público lagunero. Ricky Martin enfundado en un traje negro hizo vibrar a las miles de mujeres que esperaban con ansias por verlo.

Ricky inició su carrera musical a mediados de la década de los 80, como vocalista de un grupo juvenil llamado Menudo.

A partir de 1991 se estableció como solista. Ha lanzado nueve álbumes de estudio, tres recopilaciones y más de cincuenta sencillos en español e inglés.

Ha vendido 60 millones de álbumes como solista. Su álbum más vendido es el que lanzó en 1999, titulado Ricky Martin.