Sancionará Profeco a 'incumplidos'

Ante el bajo ritmo de creación de empleos que prevalece en la economía mexicana, el crédito al consumo tendrá un crecimiento de apenas cinco por ciento en 2020, dijo el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

Al presentar el reporte "Situación banca" correspondiente al segundo semestre de 2019, el especialista dijo que a pesar de la desaceleración que experimenta la cartera enfocada en productos como tarjeta de crédito así como créditos personales, la morosidad se ha mantenido estable.

En ese sentido, dijo que ante el estancamiento que vive la economía mexicana, los consumidores han sido cautos en la contratación de financiamiento. Por su parte, los bancos también han evitado otorgar crédito a clientes que no pueden garantizar su pago.

En términos generales, la cartera total de la banca comercial en México crecerá entre 5 a 8%, contrario a los rangos de doble dígito que ha presentado en años anteriores.

El economista de BBVA México añadió que los factores que pueden ayudar a una mayor dinámica en el sector es la reducción de la incertidumbre interna y externa, así como la llegada de más inversión a sectores productivos del país.

Positivo, el incremento salarial

El aumento de 20% en el salario mínimo para 2020 no tendrá impacto inflacionario y favorecerá el poder adquisitivo.

"Nosotros no estimamos que eso vaya a afectar la dinámica inflacionaria, no vamos a revisar en lo absoluto nuestro pronóstico de inflación, porque creemos que en México existían condiciones para aumentar el salario mínimo sin que esto se tradujera en inflación", dijo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que sancionará a las empresas que durante el Buen Fin incumplieron ofertas, se negaron a entregar el producto adquirido o incluso se negaron a hacer el cambio o devolución.

La subprocuradora de Servicios de la Profeco, Berenice Romero Domínguez, señaló a Walmart de México como la empresa con el mayor número de quejas, que alcanzaron las 158.

Advirtió que de no conciliar y cumplir con la entrega de los artículos e incluso no dar la compensación correspondiente -que es del 20 por ciento del valor del precio pagado-, será sancionada o demandada de forma colectiva.

Explicó que "Walmart concentró la mayoría de las quejas, por lo que de no lograr porcentajes de conciliación satisfactorios, o si no cumple con la entrega del artículo o producto y no se compensa a los consumidores con el mínimo establecido en la ley, la Profeco explorará nuevas opciones".

Argumentó que ésto es "con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores, como es la queja colectiva o grupal", por lo que hizo un llamado a las organizaciones de protección al consumidor que quieran representar a los usuarios, para que se sumen a este esfuerzo. Puntualizó que "en muchas ocasiones los consumidores no tienen tiempo para llevar a cabo todo el desahogo de las quejas o no lo concluyen, así que que las organizaciones son bienvenidas para que los representen".

Reconoció que el Buen Fin ya concluyó, pero no así la protección a los consumidores, por lo que todos aquellos que hayan visto vulnerados sus derechos aún pueden acudir a la Profeco, debido a que tienen un año para presentar su reclamo.

Asimismo, señaló que del 19 de noviembre pasado a la fecha, "hemos radicado 37 quejas en la Procuraduría, mismas que se encuentran en su fase de desahogo, como establece la Ley.

Los motivos de las inconformidades en su mayoría son por haberse negado a entregar en 193 casos el productos adquirido e incumplir por la entrega en 18 ocasiones, así como negarse al cambio o devolución de los artículos en 17 casos".

Los proveedores con más quejas formales, detalló la subprocuradora, "ha sido Nueva Walmart de México, con 158 quejas radicadas, y le siguen Servicios Comerciales Amazon con 12, Coppel y Suburbia con nueve, y de ahí hacia abajo".