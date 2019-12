2019, año de innovaciones móviles

Este año fue muy productivo en términos tecnológicos. Conocimos innovaciones que marcarán la pauta a tendencias que se consolidarán en los próximos años. Quizá el ejemplo más claro son los teléfonos plegables que, de la mano del Samsung Galaxy Fold, nos mostraron lo que será el futuro de las pantallas flexibles.

A nivel internacional también se lanzaron productos interesantes como el Huawei Mate X o el Motorola Razr, ambos dispositivos también con pantallas que se doblan.

Otra de las tendencias globales que pudimos observar es el lanzamiento de equipos capaces de conectarse a redes de quinta generación que harán que las comunicaciones sean, ahora sí, casi instantáneas.

En México presenciamos el lanzamiento de equipos tecnológicos muy interesantes que, si bien no tienen características tan espectaculares como las pantallas flexibles (cuya primera generación es interesante, pero muy perfectible), sí ofrecen prestaciones capaces de cubrir todo tipo de necesidades y gustos de los usuarios.

nos dimos a la tarea de elegir los 20 modelos que consideramos los mejores. Los dividimos en cuatro categorías basadas en sus rangos de precios. Iniciamos con los dispositivos premium cuyo valor está por arriba de los 20 mil pesos. Un segundo apartado contempla la gama media alta, con móviles de más de 10 mil pesos y hasta 20 mil pesos. Otra sección incluye a los cinco mejores teléfonos inteligentes de entre cinco mil y menos de 10 mil pesos. Finalmente, proponemos cinco smartphones de "entrada" o también conocidos como de gama baja (de hasta cinco mil pesos).

Para realizar esta selección se tomaron en cuenta las características de hardware del equipo (como la memoria RAM, procesador, resolución de pantalla, capacidad de batería y almacenamiento interno). También se consideró la integración y buen funcionamiento del software (por ejemplo, para determinar si las capas de personalización y optimización de diversas marcas mejoraban o disminuían las capacidades de Android). Y, sobre todo, se valoró la experiencia de uso que el equipo de "Tech Bit" tuvo al utilizar los dispositivos.

Las pruebas de los diferentes teléfonos que se incluyen en esta publicación (y muchos otros que no se incluyen) se realizaron a lo largo de 2019 y fueron hechas por diversos colaboradores y periodistas de "Tech Bit", quienes enriquecieron, con un sinfín de variables, el diálogo y proceso de selección final.

Cabe destacar que los precios mostrados son aproximados y corresponden, en su gran mayoría, a los publicados al momento del lanzamiento de cada uno de los diferentes equipos. Debido a esto, es posible que existan variaciones importantes en el costo de dispositivos presentados sobre todo en el primer trimestre del año y los que se puedan encontrar en la actualidad.

Es importante destacar que la presente publicación no es un ranking. Cada equipo fue evaluado individualmente y, de acuerdo a los resultados, se le asignó una puntuación basada en una escala de cinco estrellas. En ese sentido, existen algunos equipos que, por coincidencia, obtuvieron la misma puntuación. Eso no significa que son iguales. Quizá uno destaca por sus cámaras, pero su procesador es un tanto limitado y otro modelo tiene un buen procesador, pero su duración de batería no es la mejor. Atendiendo a estas variaciones se asignaron las puntuaciones.

También es necesario que el lector esté consciente de que cada uno de los cuatro apartados anteriormente señalados funciona de manera independiente. Es decir, para nada es equiparable un teléfono de gama baja que obtuvo cuatro estrellas con uno que obtuvo esa misma calificación, pero que está en la gama alta. Comparar un equipo de gama baja con un dispositivo premium es como comparar a una promesa infantil del futbol con el ya consagrado Lionel Messi; ambas personas pueden ser muy buenas en lo que hacen y haber ganado premios y campeonatos, pero no son comparables.

Es así que, entre las principales variables consideradas en esta guía de smartphones, están las que tienen que ver con el óptimo funcionamiento y la adecuada relación costo-beneficio de cada dispositivo. Al final, la presente publicación es solo una guía que puede orientar, pero eres tú, estimado lector, quien, con base en tus necesidades y gustos, determinará cuál es para ti el mejor celular inteligente de este 2019.