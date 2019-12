La ciudadanía tiene memoria: Jorge Zermeño

Jorge Zermeño Infante rindió durante el miércoles su Primer Informe de Resultados como alcalde de Torreón, durante la Quinta Sesión Solemne de Cabildo que se llevó a cabo en el Teatro Nazas.

Fue en punto de las 19:30 horas que se inició oficialmente el evento con la participación de la escolta de elementos de la XI Zona Militar, quienes además se encargaron de realizar los honores correspondientes a la bandera. A las afueras del inmueble se montó una verbena en la que se repartía comida y bebida caliente para los ciudadanos asistentes al evento.

Para el acto oficial se contó con la presencia del pleno del Cabildo, así como de alcaldes de diversos municipios y de políticos como el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

A pesar de que fueron invitados, no asistieron los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Riquelme y José Rosas Aispuro, quienes en su lugar enviaron a representantes para felicitar a Zermeño Infante por su primer año de labor al frente de Torreón (2018 fue alcaldía extraordinaria de un año).

Como parte de su mensaje, Zermeño agradeció la confianza de la ciudadanía y el apoyo de su cuerpo de gobierno, pero hizo especial énfasis en sus "adversarios gratuitos", a quienes pidió sumarse a la labor en favor de Torreón en lugar de seguir realizando descalificaciones que dividen a la población.

"Hemos privilegiado el diálogo respetuoso por encima de la confrontación estéril, trabajar en equipo significa aportar, sumar esfuerzos para un fin común que es Torreón. Sé que hay algunos que les molesta el trabajo y el progreso de la ciudad, que le apuestan al fracaso, nosotros respondemos con trabajo y con hechos, no con dichos... Este no es un informe triunfalista, sino un informe que da cuenta del trabajo responsable con las limitantes económicas con las que cuenta la Administración municipal, la ciudadanía tiene memoria y no se deja engañar, a mis adversarios políticos los invito a que se sumen al trabajo constructivo, como lo hacen la mayoría de los ciudadanos de Torreón", dijo Zermeño en medio de los aplausos de un Teatro Nazas que no lució a su máxima capacidad.

Dentro de los proyectos de infraestructura que destacó Zermeño en este 2019 fueron la restauración de la Casa Mudéjar con un monto de alrededor de 6 millones de pesos, el inicio de la perforación de dos pozos nuevos de abastecimiento de agua, el inicio de la remodelación de la Alameda Zaragoza y la reconstrucción del monumento del "torreoncito", realizado con recursos privados.

Resaltó el apoyo "concreto" que se le ha dado a los agentes de la Policía de Torreón, a quienes el martes pasado se les entregaron patrullas nuevas, así como a la Academia de la Policía, de la cual egresan este jueves 150 nuevos elementos.

También indicó que la ciudad ha sido objeto de una nueva dinámica económica gracias a las recientes inversiones de gran calado que han llegado a Torreón, entre las cuales se encuentran Milwaukee Tools, AlfaGomma, Easyway y otras más, con el apoyo del Gobierno del Estado.

Al final de la Sesión Solemne tomó la palabra el titular de la Secretaría de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro, quien felicitó a Zermeño por "mantener" a Torreón con una atracción de inversiones positiva, así como de trabajar en favor de la seguridad de los ciudadanos.

Cerca de las 21:00 horas el evento finalizó entre aplausos, a las afueras del recinto seguía la verbena musical y reparto de alimentos.