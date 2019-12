Aprovecha el frío para vender churros

El frío intenso no fue impedimento para que Don Fernando Mota González saliera a trabajar a bordo de su triciclo.

Tiene 71 años de edad, es padre de cuatro hijos y abuelo de 10 pequeños. A diario recorre una distancia de al menos tres kilómetros ofreciendo su mercancía: churros y algodones de azúcar, los cuales venden cada temporada invernal.

Don Fernando salió de casa en la colonia La Constancia en punto de las 7 de la mañana. Una camisa de manga larga, una sudadera con una chamarra ligera y su gorra bastaron para hacerle frente a las bajas temperaturas.

Aunque titiritaba al hablar, don Fernando estaba seguro que su chamarra era suficiente.

Y es que pensar en no salir de casa no es posible. Si bien cuenta con la pensión que otorga el Gobierno federal a los adultos mayores de 68 años de edad, no es suficiente para cubrir sus necesidades.

Pese a las dificultades, comenta que en esta temporada las ventas son buenas, sobre todo con la llegada del frío.

Cuenta que al salir de casa, a bordo de su triciclo, recorre varios planteles escolares para ofrecer sus churros de azúcar y sus algodones. Pero cuando las vacaciones llegan, se instala en espacios como la Plaza Mayor y debajo del teleférico, en donde dice, debe luchar por una parte contra personal de Plazas y Mercados.

"Nos corren pero le hacemos al vivo", reconoció don Fernando, cuando visita la Plaza Mayor. En el teleférico le piden que ofrezca sus productos desde otra esquina.

Así es todos los días el andar de este comerciante, quien no le rinde cuentas a nadie, pues sus cuatro hijos se encuentran viviendo en Ciudad Juárez. Pero no lo olvida, asegura, pues para Navidad los recibe con emoción.

"Me quieren llevar", dice molesto, pues no desea mudarse hasta esa ciudad fronteriza, que califica como "fellota".

A sus 71 años de edad, don Fernando luce fuerte, tanto que asegura que no ha padecido alguna enfermedad que le impida trabajar y mucho menos recorrer la ciudad.

Solo recuerda dos accidentes que sufrió por la imprudencia de automovilistas, los cuales le dejaron algunas marcas en su cuerpo.

Trabajo