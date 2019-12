Asegura que Paulina es una buena madre

La primera actriz Susana Dosamantes aseguró que su hija Paulina Rubio es una madre tradicional mexicana, que cuida y protege a sus hijos, y reiteró que su exyerno Colate exagera un poco la situación, pues ellos son una familia normal que ama a los pequeños. Hace unos días "La chica dorada" y Nicolás Vallejo-Nájera volvieron a verse en la Corte de Estados Unidos, donde un juez dio la autorización para que el pequeño Andrea, hijo de ambos, viaje a España a disfrutar de las fiestas navideñas.

Vallejo-Nájera declaró a los medios que la intérprete siempre pone objeción para que el niño conviva con la familia de él, por lo que le envió un mensaje en el que le sugiere sea una mejor madre. Ante estas declaraciones, Susana Dosamantes señaló que esta situación se dio por un mal entendido, pues su hija sí le iba a dar al niño, "solo que se hizo un escándalo y es el juez quien dictamina la entrega del pasaporte, no los padres". La actriz también comentó que la cantante es una madre tradicional mexicana, que ésta muy pendiente del desarrollo de los niños, "puedo decir que es muy preocupona y hasta yo voy a cuidarlos y toda la familia".

"Somos una familia normal, muy mexicana, pero a todo dar. Es importante lo que tenemos en el corazón, no hay que ser gente fea y no tener el alma negra, porque lo que tienes que dar es amor a tus hijos", dijo Dosamantes. Aclaró que su hija siempre ha contribuido a una buena relación. "No puedes hablar mal de la mamá de tu hijo, ni de las mujeres... Paulina es una mujer trabajadora, pero me pregunto qué hacen los demás", comentó.