Erik Rubín reacciona tras mensaje polémico de Andrea Legarreta

Ante una posible crisis dentro de su matrimonio, Erik Rubin dio la cara con respecto a un mensaje que subió su esposa Andrea Legarreta y que prendió focos rojos en sus fans al creer que el cantante y productor le había sido infiel. Y es que la conductora del programa matutino "Hoy" utilizó una de sus stories en Instagram para subir el mansaje polémico:

"Querida Zorra: Él ya tiene mi cariño, se agradece tu prostituismo caritativo, pero no requiere tus servicios. Gracias", se ve en dicha publicación la cual terminó con un "Ups!! Jajajajajaja lo amé".

Y a pesar de que ella aseguró que sólo publicó el mensaje porque se le había hecho muy chistoso, el integrante de Timbiriche comentó al programa "De primera mano" que fue el último de enterarse de lo que la madre de sus hijas había hecho.

"Soy el último en enterarme, de repente de todo se agarran o les gusta hacer chisme. Ni enterado estaba, ella no me había platicado, yo me enfoco en lo mío y es obvio que repente suceden cosas que nos platicamos, pero esto ni siquiera me lo había platicado", explicó. Y como ya sabe qué hacer cuando estos temas se le presentan, el músico le dio la vuelta a la entrevista y platicó sobre el debut de su hija Mía como solista y lo emocionados que están todos en la familia.

"Estamos produciendo unos temas. Desde hace ya algunos años, ella tiene la inquietud por la música, de estudiar, de aprender y por grabar. Ya le habíamos grabado algunas cosas, ahorita hicimos el experimento de grabarle tres canciones y vamos a decidir por qué camino nos vamos a ir y esperemos sacar algo el próximo año", comentó. Obviamente que también le dedicó unos consejos a su pequeña de 14 años para que no posponga su felicidad y que pase lo que pase cuando debute y saque su primer disco siempre vea para delante.

"Que sea feliz con cada instante, con cada una de las cosas en el camino", finalizó.