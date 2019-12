Sale en camilla Guerrero Maya luego de perder ante Universo 2000

Al verlo luchar, cualquiera aseguraría que es su padre quien lo hace, comparación que lejos de molestar a Universo 2000 Jr., lo motiva. Tanto así, que en honor a Andrés Reyes se llevó el triunfo en la Copa Jr. aplicando su famoso castigo, el "Martillo Negro", para acabar con el Guerrero Maya Jr. en la Arena México.

"Con este triunfo estoy cerrando de manera increíble el año, para mí, el mejor en lo que llevo de carrera. Había tenido oportunidades en otros torneos y no se había dado la victoria, por fin se dio en la Copa Jr., soy un digno triunfador", advirtió el maloso.

Victoria conseguida al límite del reglamento, acusación que no le preocupa al tapatío. "No hay polémica, castigos son castigos y sabía que de ese no se iba a parar. Lo cansé y apliqué todo tipo de movimientos para que cuando llegara el 'Martillo Negro' no lo soportara. Así que en honor a mi padre y gracias a mi familia, ahí está el resultado".

Mayor orgullo le da haber puesto en jaque a uno de los luchadores mejor preparados en el Consejo Mundial de Lucha Libre. "Muy técnico y lo que digan, pero estaba desesperado y no podía ganarme a la buena. Le demostré a qué venía y le cumplí en mandarlo en camilla a los vestidores".

Con el trofeo en las manos, el tapatío confía en que sea su pasaporte para estar más cerca de sus primos, en la Nueva Generación Dinamita (NGD). "Siempre he sido parte de la NGD, sólo no se ha dado la oportunidad de trabajar juntos en la Arena México, pero primos, aquí estoy para ser parte de la dinastía".

Ya envalentonado, lanzó otra advertencia para su más reciente víctima sobre el enlonado. "Un maya (Canek) desenmascaró a mi padre, ahora, el nuevo 'Asesino del Ring' va por la máscara de Guerrero Maya Jr."