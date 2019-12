Anthony Ramos protagonizará 'Distant', comedia de ciencia ficción

El actor y cantante estadounidense Anthony Ramos, quien ha participado en filmes como Godzilla: King of the Monsters y A star is Born, protagonizará la próxima comedia de ciencia ficción, “Distant”.

De acuerdo con Variety, la película cuenta la historia de una mina de asteroides que, después de un aterrizaje forzoso en un planeta alienígena, debe lidiar con los desafíos de su nuevo entorno, mientras se abre camino a través del duro terreno hacia el único otro sobreviviente: una mujer atrapada en su cápsula de escape. El ganador del Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Teatro Musical, por Hamilton, también se alista para protagonizar el filme In the Heights, de Lin-Manuel Miranda, dirigido por Jon M. Chu, un dinámico musical que gira entorno a la celebración de la unidad y variedad latina de Nueva York. Ramos reveló que cuando vio el musical de In the Heights hace más de una década, fue la primera vez que pudo sentirse identificado con los personajes de una obra. Asimismo, el actor presta su voz en la película animada Trolls World Tour, que se lanzará en abril de 2020. Cuando los reyes del rock and roll se alían para destruir otras formas de música, "Poppy" y "Branch" se lanzan a una misión para unir a seis tribus de trolls diferentes y salvar la diversidad de melodías de ser extinguidas.