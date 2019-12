Cara Delevingne felicita a su novia Ashley Benson con foto en la bañera

Cara Delevingne sorprendió este miércoles a su novia la actriz Ashley Benson, al dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños que acompañó con una sensual imagen de ambas dándose un sensual beso en la bañera.

“Hay tanto que podría decir, pero algo que amo y aprecio más de nosotras es que no necesito decirlo porque TÚ SABES y eso es todo lo que importa. Somos tú y yo, que es mi favorito. Mi lugar seguro”, escribió Cara en Instagram.

La actriz y modelo de 27 años, también resaltó que le encanta poder ser ella misma cuando está con Benson.

“Me dejas ser tonta, me dejas ser salvaje, me mantienes libre, segura y curiosa. Siento que te he conocido toda mi vida y estoy tan orgullosa de verte crecer como la mujer que siempre soñaste ser. Te amo más allá de las palabras mis chispas, “choonchi”, cara de ángel, gruñona, mejillas dulces, Benson”, expresó.

Por su parte, la protagonista de Pretty Little Liars respondió a Cara con un amoroso "te amo mi mascota "choonchie", mi mejor amiga, mi "kween".

Hasta el momento, la publicación ha superado el millón de likes, además de terminar con los rumores de ruptura después de que apareciera en la cuenta de Delevingne un mensaje en el cual daba por terminada su relación con la actriz de 30 años, sin embargo, a los pocos minutos fue eliminado desatando teorías de un posible hackeo.